Андрющенко показал, как выглядит сегодня Мариуполь

Улицы оккупированного Мариуполя. Фото: Андрющенко Time

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко показал, как выглядит сейчас город. На видео можно увидеть разрушенные дома и новые здания, которые строят оккупанты.

Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале "Андрющенко Time".

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В видеоролике можно увидеть вид города от улицы Куинджи до проспекта Металлургов по улицу Митрополитской.

"Убитая история Мариуполя. Каждое утро до Нового года. Видеообзор. Без комментариев. Финальная часть", — написал Андрющенко.

Небрежность оккупантов в городе

Также советник напомнил историю о подрыве автомобиля российского полицейского в Мариуполе. Его уничтоженное авто до сих пор стоит на том же месте, ведь никто не хочет убрать его.

Напомним, ранее Петр Андрющенко показал похожее видео, где видны улицы нынешнего города. По его словам, здесь живут уже не люди, а привидения и среди них изверги.