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Влада Маріуполя показала, який вигляд має місто зараз

24 грудня 2023 13:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Влада Маріуполя показала, який вигляд має місто зараз
Люди стоять на зупинці транспорту у Маріуполі. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, який вигляд має сьогодні місто. За його словами, тут уже не люди, а привиди й серед них нелюди.

Відповідне відео Андрющенко розмістив у соцмережах.

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За словами Андрющенка, зараз можна побачити міський краєвид, що нагадує образ Маріуполя. Але тепер це місце змінилося до невпізнання, і сам Маріуполь начебто зник.

"Це не схоже на Жданів чи якесь інше місто. Це щось зовсім інше, схоже на світ, позбавлений своєї присутності на Землі. Тут, замість звичайних жителів, блукають привиди, які живуть зі звички. І нелюди", — каже Андрющенко.

Також радник мера зазначив, що відео містить всі три основні райони, які існують нині.

При цьому він уточнив, що на кадрах можна побачити атмосферу померлого міста, яку неможливо приховати, ні розфарбовуванням фасадів будинків, ні новими дорогами, призначеними для швидкого проїзду через місто смерті.

Нагадаємо, що російські війська почали демонтаж головного тортуру в окупованому Маріуполі. Так, будівля, розташована на проспекті Металургів, де відбувалися звірства проти громадян України, зараз зноситься.

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