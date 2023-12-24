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Власти Мариуполя показали, как сейчас, выглядит город

24 декабря 2023 13:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Власти Мариуполя показали, как сейчас, выглядит город
Люди стоят на остановке транспорта в Мариуполе. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как сегодня выглядит город. По его словам, здесь уже не люди, а привидения и среди них нелюди.

Соответствующе видео Андрющенко разместил в соцсетях.

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Как Мариуполь выглядит сейчас

По словам Андрющенко, сейчас можно увидеть городской пейзаж, напоминающий образ Мариуполя. Но теперь это место изменилось до неузнаваемости, и сам Мариуполь как будто исчез.

"Это не похоже на Жданов или какой-либо другой город. Это что-то совершенно иное, похожее на мир, лишенный своего присутствия на Земле. Здесь, вместо обычных жителей, блуждают привидения, живущие из привычки. И нелюди", — говорит Андрющенко.

Также советник мэра указал, что видео включает в себя все три основных района, которые существуют сейчас.

При этом он уточнил, что на кадрах можно увидеть атмосферу умершего города, которую невозможно скрыть, ни раскрашиванием фасадов сгоревших домов, ни новыми дорогами, предназначенными для быстрого проезда через город смерти.

Напомним, что российские войска начали демонтаж главной пыточной в оккупированном Мариуполе. Так, здание, расположенное на проспекте Металлургов, где происходили зверства против граждан Украины, сейчас сносится.

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