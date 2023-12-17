Россияне уничтожают главную пыточную в Мариуполе — что это значит

Демонтаж главной пыточной в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

Российские войска начали демонтаж главной пыточной в оккупированном Мариуполе. Так, здание, расположенное на проспекте Металлургов, где происходили зверства против граждан Украины, сейчас сносится.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Демонтаж главной пыточной в Мариуполе

Андрющенко указывает, что такой же подход был применен ранее с Драматическим театром, подчеркивая, что это часть тактики РФ по уничтожению доказательств военных преступлений.

"Просто заметают следы", — указал он.

Также он упоминает, что именно в этом здании Центрального райотдела полиции находился основной центр фильтрации, где российские войска жестоко обращались с украинцами.

"Теперь (наверное временно?) работает лишь застенка от ФСБ в Приморском районе в районе парка и мечети (которое неудивительное соседство в реалиях города)", — говорит Андрющенко.

Пыточная в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

Сообщение о демонтаже пыточной в Мариуполе. Фото: скриншот

Напомним, что Центральный район временно оккупированного Мариуполя остался без отопления. В городе сломалась "Западная" котельная. Соответственно, сейчас жители живут в холодных домах и квартирах.