Россияне уничтожают главную пыточную в Мариуполе — что это значит
Российские войска начали демонтаж главной пыточной в оккупированном Мариуполе. Так, здание, расположенное на проспекте Металлургов, где происходили зверства против граждан Украины, сейчас сносится.
Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Демонтаж главной пыточной в Мариуполе
Андрющенко указывает, что такой же подход был применен ранее с Драматическим театром, подчеркивая, что это часть тактики РФ по уничтожению доказательств военных преступлений.
"Просто заметают следы", — указал он.
Также он упоминает, что именно в этом здании Центрального райотдела полиции находился основной центр фильтрации, где российские войска жестоко обращались с украинцами.
"Теперь (наверное временно?) работает лишь застенка от ФСБ в Приморском районе в районе парка и мечети (которое неудивительное соседство в реалиях города)", — говорит Андрющенко.
Напомним, что Центральный район временно оккупированного Мариуполя остался без отопления. В городе сломалась "Западная" котельная. Соответственно, сейчас жители живут в холодных домах и квартирах.
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