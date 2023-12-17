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Росіяни знищують головну катувальну в Маріуполі — що це означає

17 грудня 2023 14:06
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни знищують головну катувальну в Маріуполі — що це означає
Демонтаж головної тортурної в Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська почали демонтаж головного тортуру в окупованому Маріуполі. Так, будівля, розташована на проспекті Металургів, де відбувалися звірства проти громадян України, зараз зноситься.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Андрющенко зазначає, що такий самий підхід був застосований раніше з Драматичним театром, наголошуючи, що це частина тактики РФ щодо знищення доказів воєнних злочинів.

"Просто замітають сліди", — вказав він. 

Також він згадує, що саме у цій будівлі Центрального райвідділу поліції знаходився основний центр фільтрації, де російські війська жорстоко поводилися з українцями.

"Тепер (напевно тимчасово?) працює лише катівня від ФСБ у Приморському районі в районі парку та мечеті (яке недивне сусідство у реаліях міста)", — каже Андрющенко.

Катування в Маріуполі
Катування в Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко
Маріуполь
Повідомлення про демонтаж тортур в Маріуполі. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Центральний район тимчасово окупованого Маріуполя залишився без опалення. У місті зламалася "Західна" котельня. Відповідно, зараз мешканці живуть у холодних будинках та квартирах.

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