Росіяни знищують головну катувальну в Маріуполі — що це означає

Демонтаж головної тортурної в Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Російські війська почали демонтаж головного тортуру в окупованому Маріуполі. Так, будівля, розташована на проспекті Металургів, де відбувалися звірства проти громадян України, зараз зноситься.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Демонтаж головної тортурної в Маріуполі

Андрющенко зазначає, що такий самий підхід був застосований раніше з Драматичним театром, наголошуючи, що це частина тактики РФ щодо знищення доказів воєнних злочинів.

"Просто замітають сліди", — вказав він.

Також він згадує, що саме у цій будівлі Центрального райвідділу поліції знаходився основний центр фільтрації, де російські війська жорстоко поводилися з українцями.

"Тепер (напевно тимчасово?) працює лише катівня від ФСБ у Приморському районі в районі парку та мечеті (яке недивне сусідство у реаліях міста)", — каже Андрющенко.

Катування в Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Повідомлення про демонтаж тортур в Маріуполі. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Центральний район тимчасово окупованого Маріуполя залишився без опалення. У місті зламалася "Західна" котельня. Відповідно, зараз мешканці живуть у холодних будинках та квартирах.