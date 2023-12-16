В Мариуполе партизаны подорвали автомобиль с российским офицером

Уничтоженное авто. Фото: Петр Андрющенко

Партизаны группировки Мариупольское Сопротивление взорвали автомобиль с российским военным офицером одного из кавказских подразделений. Это произошло в Приморском районе Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По информации Андрющенко, Мариупольское Сопротивление взорвало автомобиль с офицером российской армии на ул. Нестерова в Приморском районе. В настоящее время военный РФ находится в больнице.

"Сам подрыв произошел синхронно с Мариупольской Бавовной, что позволило скрыть его от внимания полицаев и ФСБ к госпитализации", — заявил советник.

Место подрыва. Фото: Петр Андрющенко

Уничтоженное авто. Фото: Петр Андрющенко

Уничтоженное авто. Фото: Петр Андрющенко

Авто офицера до подрыва. Фото: Петр Андрющенко

Сообщения о подрыве авто. Фото: скриншот поста Андрющенко

Напомним, что под Мариуполем фиксируют перемещение российской военной техники и живой силы. Среди вновь прибывших захватчиков можно увидеть многие азиатские внешности и кадыровцев.

Добавим, Центральный район временно оккупированного Мариуполя остался без отопления. В городе сломалась "Западная" котельная. Соответственно сейчас жители живут в холодных домах и квартирах.