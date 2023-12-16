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В Мариуполе партизаны подорвали автомобиль с российским офицером

16 декабря 2023 10:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Мариуполе партизаны подорвали автомобиль с российским офицером
Уничтоженное авто. Фото: Петр Андрющенко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Партизаны группировки Мариупольское Сопротивление взорвали автомобиль с российским военным офицером одного из кавказских подразделений. Это произошло в Приморском районе Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Подрыв автомобиля офицера армии РФ

По информации Андрющенко, Мариупольское Сопротивление взорвало автомобиль с офицером российской армии на ул. Нестерова в Приморском районе. В настоящее время военный РФ находится в больнице.

"Сам подрыв произошел синхронно с Мариупольской Бавовной, что позволило скрыть его от внимания полицаев и ФСБ к госпитализации", — заявил советник.

Место подрыва
Место подрыва. Фото: Петр Андрющенко
Уничтоженное авто
Уничтоженное авто. Фото: Петр Андрющенко
Уничтоженное авто
Уничтоженное авто. Фото: Петр Андрющенко
Авто офицера к подрыву
Авто офицера до подрыва. Фото: Петр Андрющенко
Сообщение о подрыве авто
Сообщения о подрыве авто. Фото: скриншот поста Андрющенко

Напомним, что под Мариуполем фиксируют перемещение российской военной техники и живой силы. Среди вновь прибывших захватчиков можно увидеть многие азиатские внешности и кадыровцев.

Добавим, Центральный район временно оккупированного Мариуполя остался без отопления. В городе сломалась "Западная" котельная. Соответственно сейчас жители живут в холодных домах и квартирах.

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