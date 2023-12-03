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Андрющенко розповів про нові переміщення бронетехніки РФ під Маріуполем

3 грудня 2023 11:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Андрющенко розповів про нові переміщення бронетехніки РФ під Маріуполем
Переміщення техніки РФ по Маріуполю. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Під Маріуполем фіксують переміщення російської військової техніки та живої сили. Серед новоприбулих загарбників можна побачити багато людей азійської зовнішності і кадирівців.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Нестандартне. Протягом п’ятниці — суботи фіксуємо перекидання підрозділів з Бердянського напрямку через Мангуш / Маріуполь на півдні Донецької області. Перекидання колонами в супроводі військової поліції. Відверто один підрозділ — одна колона (жива сила, їх мотлох та БК)", — повідомив Андрющенко.

Також Андрющенко зазначив, що фіксується наявність військових азійської зовнішності, які не володіють російською. Також велика колона прибула з Росії через місто в бік Бердянська у супроводі та із забезпеченням безпеки проїзду.

Окрім того повідомляється, що вночі прибуло посилення Росгвардії з числа кадирівців. 

"У підсумку основна тенденція в перекиданні саме підкріплення / посилення зберігається Мар’їнка/Авдіївка/Бахмут. Тобто північ Донецької області. Судячі з переміщення боєздатності (принаймні частково) на цьому напрямку підтримуються не просто мобілізованими з таборів, але з інших ділянок фронту", — зазначив Андрющенко.

Він додав, що також активно накопичуються чергові резерви в таборах підготовки в Маріупольському районі.

Раніше ми повідомляли, що в окупованому Маріуполі 2 грудня, пролунав сильний вибух. За попередньою інформацією, вибух у місті прогримів на одній із військових баз армії РФ.

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