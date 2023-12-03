Андрющенко рассказал о новых перемещениях бронетехники РФ под Мариуполем

Перемещение техники РФ по Мариуполю. Фото: скриншот

Под Мариуполем фиксируют перемещение российской военной техники и живой силы. Среди вновь прибывших захватчиков можно увидеть многие азиатские внешности и кадыровцев.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Нестандартное. В течение пятницы — субботы фиксируем опрокидывание подразделений из Бердянского направления через Мангуш / Мариуполь на юге Донецкой области. Переворачивание колоннами в сопровождении военной полиции. Откровенно одно подразделение — одна колонна (живая сила, их хлам и БК)", — сообщил Андрющенко.

Также Андрющенко отметил, что фиксируется наличие военных азиатской внешности, не владеющих русским. Также большая колонна прибыла из России через город в сторону Бердянска в сопровождении и обеспечении безопасности проезда.

Кроме того, сообщается, что ночью прибыло усиление Росгвардии из числа кадыровцев.

"В итоге основная тенденция в опрокидывании именно подкрепления/усиления сохраняется Марьинка/Авдеевка/Бахмут. То есть север Донецкой области. Судя по перемещению боеспособности (по крайней мере частично) на этом направлении поддерживаются не просто мобилизованными из лагерей, но из других участков фронта", — отметил Андрющенко.

Он также добавил, что также активно накапливаются очередные резервы в лагерях подготовки в Мариупольском районе.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Мариуполе 2 декабря, раздался сильный взрыв. По предварительной информации, взрыв в городе прогремел на одной из военных баз армии РФ.