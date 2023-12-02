В окупованому Маріуполі чули вибух на військовій базі росіян — що відомо на цю мить

Пожежа на військовій базі в РФ. Ілюстративне фото: УНІАН

В окупованому Маріуполі сьогодні, 2 грудня, пролунав сильний вибух. За попередньою інформацією, вибух у місті прогримів на одній із військових баз армії РФ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Зазначається, що свою військову базу вони облаштували на металургійному комбінаті імені Ілліча.

"Маріуполь. Вибух об 11:20 за київським часом. Епіцентр — Кальміуський район. Попередня (обережна) інформація від наших — на ММК ім. Ілліча трохи стомилась одна з баз орків. Деталі згодом. Але субота починає грати цікавими кольорами", — зазначив він.

Скриншот допису з Telegram Андрющенко Time

Ліквідація загарбників

Своєю чергою у спільноті "Маріуполь. Спротив" зауважують, що, ймовірно, на заводі поменшало російських окупантів.

"Попередньо на Ілліча в середині заводу стало трохи менше окупантів. Деталі пробуємо з'ясувати", — додали у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Маріуполь. Спротив

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко заявив, що узбережжя тимчасово окупованого міста остаточно перетворюється на велику військову базу росіян. За його словами, Маріупольський порт працює вдень та вночі.