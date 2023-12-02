В окупованому Маріуполі чули вибух на військовій базі росіян — що відомо на цю мить
В окупованому Маріуполі сьогодні, 2 грудня, пролунав сильний вибух. За попередньою інформацією, вибух у місті прогримів на одній із військових баз армії РФ.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Де стався вибух
Зазначається, що свою військову базу вони облаштували на металургійному комбінаті імені Ілліча.
"Маріуполь. Вибух об 11:20 за київським часом. Епіцентр — Кальміуський район. Попередня (обережна) інформація від наших — на ММК ім. Ілліча трохи стомилась одна з баз орків. Деталі згодом. Але субота починає грати цікавими кольорами", — зазначив він.
Ліквідація загарбників
Своєю чергою у спільноті "Маріуполь. Спротив" зауважують, що, ймовірно, на заводі поменшало російських окупантів.
"Попередньо на Ілліча в середині заводу стало трохи менше окупантів. Деталі пробуємо з'ясувати", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко заявив, що узбережжя тимчасово окупованого міста остаточно перетворюється на велику військову базу росіян. За його словами, Маріупольський порт працює вдень та вночі.
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