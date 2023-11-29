Зрадник із Маріуполя влаштував у рідному місті етнічну зачистку
У Маріуполі починає роботу "Русская дружина" — російське націоналістичне угрупування, яке пропагує ідею "Росія для росіян". Організатором групи є маріуполець Денис Стечкін, який на початку війни втік до Криму, а зараз хоче влаштувати у рідному місті етнічні зачистки.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Що відомо про лідера "Русской дружины" Дениса Стечкіна
Андрющенко заявив, що представники дружини заявляють про себе як про захисників росіян від інших народів та мігрантів. Ця подія була передбачуваною з огляду на недавні події в Маріуполі, і тепер вона переходить у фазу явного публічного екстремізму.
Лідером та засновником цієї організації є Денис Стечкін, уродженець Маріуполя. Його мати колись керувала місцевим відділенням ОВІРу. До 2014 року він був відомий як дрібний злочинець, а з початком війни у 2014 році переїхав до Криму.
Його колишня дружина пішла до першого "народного мера Маріуполя" Кузьменка, а Стечкін у результаті одружився з племінницею так званого "голови Криму" Сергія Аксьонова, що значно покращило його становище. Стечкін володіє таксі "Бастіон" та охоронною фірмою в Маріуполі, і він же постачатиме оновлені тролейбуси до міста.
Етнічні зачистки у Маріуполі
Андрющенко зазначив, що в "Русской дружине" вже багато російських військових, і вона приваблює російських націоналістів. Це, швидше за все, призведе до погіршення ситуації в Маріуполі, включаючи напади на мігрантів та масову мобілізацію місцевої молоді спочатку до лав цієї організації, а згодом і на військову службу.
Нагадаємо, що на Старокримському цвинтарі у Маріуполі збільшується кількість траншей, у яких окупанти ховають місцевих мешканців. Загарбники навмисне ховають людей як безіменних заради переоформлення нерухомості.
Крім того, нещодавно Петро Андрюшенко розповів, що в Маріуполі неможливо визнати точну кількість загиблих українців внаслідок російського вторгнення. Однак поки що відомо про 25 тисяч убитих, серед яких щонайменше 164 дитини.
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