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Зрадник із Маріуполя влаштував у рідному місті етнічну зачистку

29 листопада 2023 10:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зрадник із Маріуполя влаштував у рідному місті етнічну зачистку
Керівник "Русской дружины" у Маріуполі Денис Стечкін. Фото: Петро Андрющенко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Маріуполі починає роботу "Русская дружина" — російське націоналістичне угрупування, яке пропагує ідею "Росія для росіян". Організатором групи є маріуполець Денис Стечкін, який на початку війни втік до Криму, а зараз хоче влаштувати у рідному місті етнічні зачистки.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Андрющенко заявив, що представники дружини заявляють про себе як про захисників росіян від інших народів та мігрантів. Ця подія була передбачуваною з огляду на недавні події в Маріуполі, і тепер вона переходить у фазу явного публічного екстремізму.

Лідером та засновником цієї організації є Денис Стечкін, уродженець Маріуполя. Його мати колись керувала місцевим відділенням ОВІРу. До 2014 року він був відомий як дрібний злочинець, а з початком війни у 2014 році переїхав до Криму.

Його колишня дружина пішла до першого "народного мера Маріуполя" Кузьменка, а Стечкін у результаті одружився з племінницею так званого "голови Криму" Сергія Аксьонова, що значно покращило його становище. Стечкін володіє таксі "Бастіон" та охоронною фірмою в Маріуполі, і він же постачатиме оновлені тролейбуси до міста.

Російська дружина у Маріуполі
"Русская дружина" у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко
Російська дружина у Маріуполі
"Русская дружина" у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Етнічні зачистки у Маріуполі

Андрющенко зазначив, що в "Русской дружине" вже багато російських військових, і вона приваблює російських націоналістів. Це, швидше за все, призведе до погіршення ситуації в Маріуполі, включаючи напади на мігрантів та масову мобілізацію місцевої молоді спочатку до лав цієї організації, а згодом і на військову службу.

Російська дружина у Маріуполі
Повідомлення Петра Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Старокримському цвинтарі у Маріуполі збільшується кількість траншей, у яких окупанти ховають місцевих мешканців. Загарбники навмисне ховають людей як безіменних заради переоформлення нерухомості.

Крім того, нещодавно Петро Андрюшенко розповів, що в Маріуполі неможливо визнати точну кількість загиблих українців внаслідок російського вторгнення. Однак поки що відомо про 25 тисяч убитих, серед яких щонайменше 164 дитини.

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