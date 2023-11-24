Убийство командира оккупантов в Мариуполе и ситуация на фронте — вечерняя сводка Генштаба

Боец Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 24 ноября оккупанты осуществил атаку на Украину, используя ударные беспилотники типа Shahed-136/131, впрочем все эти дроны были успешно уничтожены. В то же время в оккупированном Мариуполе российские военные, ранее осужденные за различные преступления, убили своего командира из-за его угроз и издевательств.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Читайте также:

Удары РФ по Украине

За последние 24 часа было зафиксировано 68 боевых столкновений. Противник осуществил пять ракетных атак и 17 авиаударов, а также провел 27 артиллерийских обстрелов из систем залпового огня, целями которых стали позиции наших военных и гражданские населенные пункты.

Успехи ВСУ на фронте

За последние сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по местам скопления личного состава, оружия и военной техники врага. Кроме того, подразделения ракетных войск успешно атаковали две локации, где сосредоточены силы и средства противника, а также один из его логистических центров.

Ситуация на фронте 24 ноября

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять свое военное присутствие в районах, прилегающих к границе, ведет разведывательно-диверсионную деятельность и осуществляет обстрелы украинских населенных пунктов с территории России, увеличивая количество минно-взрывных барьеров вдоль украинской границы.

На Купянском направлении противник предпринял штурмовые попытки в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где украинскими оборонительными силами было отбито 13 атак.

На Лиманском направлении противник не предпринимал наступательных действий, но осуществил авиаудары в районах Серебрянского лесничества в Луганской области и Спорного в Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно отразили 10 атак врага возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

На Авдеевском направлении противник, поддерживаемый авиацией, вел неудачные штурмовые действия восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского.

На Марьинском направлении оккупанты с поддержкой авиации безуспешно пытались провести штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар по Новобериславу.

В то же время украинские оборонительные силы продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, причиняя значительные потери врагу в живой силе и технике, истощая его вдоль всей линии фронта.

Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что, несмотря на большие потери, войска России продолжают атаковать Авдеевское направление. Впрочем, они безжалостно бросают своих на поле боя умирать и сами убегают.