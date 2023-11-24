Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Убийство командира оккупантов в Мариуполе и ситуация на фронте — вечерняя сводка Генштаба arrow

Убийство командира оккупантов в Мариуполе и ситуация на фронте — вечерняя сводка Генштаба

24 ноября 2023 21:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Убийство командира оккупантов в Мариуполе и ситуация на фронте — вечерняя сводка Генштаба
Боец Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 24 ноября оккупанты осуществил атаку на Украину, используя ударные беспилотники типа Shahed-136/131, впрочем все эти дроны были успешно уничтожены. В то же время в оккупированном Мариуполе российские военные, ранее осужденные за различные преступления, убили своего командира из-за его угроз и издевательств.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Читайте также:

Удары РФ по Украине

За последние 24 часа было зафиксировано 68 боевых столкновений. Противник осуществил пять ракетных атак и 17 авиаударов, а также провел 27 артиллерийских обстрелов из систем залпового огня, целями которых стали позиции наших военных и гражданские населенные пункты.

Успехи ВСУ на фронте

За последние сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по местам скопления личного состава, оружия и военной техники врага. Кроме того, подразделения ракетных войск успешно атаковали две локации, где сосредоточены силы и средства противника, а также один из его логистических центров.

Ситуация на фронте 24 ноября

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять свое военное присутствие в районах, прилегающих к границе, ведет разведывательно-диверсионную деятельность и осуществляет обстрелы украинских населенных пунктов с территории России, увеличивая количество минно-взрывных барьеров вдоль украинской границы.

На Купянском направлении противник предпринял штурмовые попытки в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где украинскими оборонительными силами было отбито 13 атак.

На Лиманском направлении противник не предпринимал наступательных действий, но осуществил авиаудары в районах Серебрянского лесничества в Луганской области и Спорного в Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно отразили 10 атак врага возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

На Авдеевском направлении противник, поддерживаемый авиацией, вел неудачные штурмовые действия восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского.

На Марьинском направлении оккупанты с поддержкой авиации безуспешно пытались провести штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар по Новобериславу.

В то же время украинские оборонительные силы продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, причиняя значительные потери врагу в живой силе и технике, истощая его вдоль всей линии фронта.

Генштаб ВСУ
Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
Генштаб ЗСУ
Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
Генштаб ВСУ
Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что, несмотря на большие потери, войска России продолжают атаковать Авдеевское направление. Впрочем, они безжалостно бросают своих на поле боя умирать и сами убегают.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме