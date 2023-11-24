В 47 бригаде ВСУ показали, как оккупанты бегут с поля боя и бросают своих умирать
Несмотря на большие потери, войска России продолжают атаковать Авдеевское направление. Впрочем, они безжалостно бросают своих на поле боя умирать и сами убегают.
Соответствующее видео опубликовали бойцы 47-й отдельной механизированной бригады.
Оккупанты бросают своих на поле боя
Стоит отметить, что тактика россиян, включающая беспорядочные наступления, характерна для них. Раненых или убитых военнослужащих они часто оставляют на поле боя.
В ВСУ указывают, что противник не пытается эвакуировать своих раненых или погибших, так как это может привести к немедленному ответному удару со стороны бригады.
"Оккупанты бросают своих же "побратимов" на поле боя. Понимают, что эвакуировать раненых и погибших нет смысла, потому что прилетает мгновенная казнь от бойцов отдельной механизированной бригады", — говорится в сообщении.
Кадры бегства оккупантов с поля боя
На указанном видео видно, как раненный российский солдат просит о помощи своего сослуживца. Тот вместо того, чтобы помочь, бросает его на верную смерть, а сам убегает от пуль украинских военных.
Напомним, на днях российским военным впервые удалось проникнуть на танке в промышленную зону Авдеевки. Однако украинские военные атаковали танк с помощью беспилотника.
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