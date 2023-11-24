В 47 бригаде ВСУ показали, как оккупанты бегут с поля боя и бросают своих умирать

Оккупанты бросают своих на поле боя. Фото: скриншот

Несмотря на большие потери, войска России продолжают атаковать Авдеевское направление. Впрочем, они безжалостно бросают своих на поле боя умирать и сами убегают.

Соответствующее видео опубликовали бойцы 47-й отдельной механизированной бригады.

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Оккупанты бросают своих на поле боя

Стоит отметить, что тактика россиян, включающая беспорядочные наступления, характерна для них. Раненых или убитых военнослужащих они часто оставляют на поле боя.

В ВСУ указывают, что противник не пытается эвакуировать своих раненых или погибших, так как это может привести к немедленному ответному удару со стороны бригады.

"Оккупанты бросают своих же "побратимов" на поле боя. Понимают, что эвакуировать раненых и погибших нет смысла, потому что прилетает мгновенная казнь от бойцов отдельной механизированной бригады", — говорится в сообщении.

Кадры бегства оккупантов с поля боя

На указанном видео видно, как раненный российский солдат просит о помощи своего сослуживца. Тот вместо того, чтобы помочь, бросает его на верную смерть, а сам убегает от пуль украинских военных.

Напомним, на днях российским военным впервые удалось проникнуть на танке в промышленную зону Авдеевки. Однако украинские военные атаковали танк с помощью беспилотника.