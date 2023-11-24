У 47 бригаді ЗСУ показали, як окупанти тікають з поля бою і кидають своїх помирати

Окупанти кидають своїх на поле бою. Фото: скриншот

Попри великі втрати, війська Росії продовжують атакувати Авдіївський напрямок. Втім, вони безжально кидають своїх на полі бою вмирати й самі тікають.

Відповідне відео опублікували бійці 47-ї окремої механізованої бригади.

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Окупанти кидають своїх на полі бою

Варто зазначити, що тактика росіян, що включає безладні настання, характерна для них. Поранених чи вбитих військовослужбовців часто залишають на полі бою.

У ЗСУ вказують, що противник не намагається евакуювати своїх поранених або загиблих, оскільки це може призвести до негайного удару у відповідь з боку бригади.

"Окупанти кидають своїх же "побратимів" на поле бою. Розуміють, що евакуювати поранених та загиблих немає сенсу, бо прилітає миттєва кара від бійців окремої механізованої бригади", — йдеться у повідомленні.

Кадри втечі окупантів із поля бою

На вказаному відео видно, як поранений російський солдат просить про допомогу свого товариша по службі. Той замість того щоб допомогти, кидає його на вірну смерть, а сам тікає від куль українських військових.

Нагадаємо, днями російським військовим вперше вдалося проникнути на танку до промислової зони Авдіївки. Проте українські військові атакували танк за допомогою безпілотника.