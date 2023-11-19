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Оккупанты пытаются человеческим ресурсом перекрыть нехватку техники, — офицер ВСУ

19 ноября 2023 20:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты пытаются человеческим ресурсом перекрыть нехватку техники, — офицер ВСУ
Российские оккупанты. Фото: РИА Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Армия РФ использует большое количество своих солдат из-за дефицита военной техники на фронте. Сейчас у россиян количество оружия стало меньше.

Об этом заявил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По его словам, российское командование бросает на поле боя свой личный состав, не поддерживая их соответствующим вооружением.

"Не более 30% у них обеспечения подразделения технически. Поэтому они вынуждены использовать постоянно свой личный состав, бросать его без поддержки на поле боя, без той бронированной техники, которая играет роль отправки бойцов на рубеж атаки", — подчеркнул Калашников.

Экономия техники

Он добавил, что количество их техники уменьшается каждый день, поэтому они не могут использовать столько оружия, как раньше.

"Мы можем наблюдать, как их танки окапываются для того, чтобы их беречь и выполнять в роли артиллерии, то есть здесь они пытаются именно своим безграничным человеческим ресурсом перекрыть недостаток техники", — отметил офицер.

Напомним, на днях российским военным впервые удалось проникнуть на танке в промышленную зону Авдеевки. Однако украинские военные атаковали танк с помощью беспилотника.

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