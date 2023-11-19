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Окупанти намагаються людським ресурсом перекрити нестачу техніки, — офіцер ЗСУ

19 листопада 2023 20:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти намагаються людським ресурсом перекрити нестачу техніки, — офіцер ЗСУ
Російські окупанти. Фото: РИА Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Армія РФ використовує велику кількість своїх солдатів через дефіцит військової техніки на фронті. Наразі в росіян кількість зброї стала меншою. 

Про це заявив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За його словами, російське командування кидає на поле бою свій особовий склад, не підтримуючи їх відповідним озброєнням. 

"Не більше 30% у них забезпечення підрозділу технічно. Тому вони змушені використовувати постійно свій особовий склад, кидати його без підтримки на полі бою, без тої броньованої техніки, яка має роль доправлення бійців на рубіж атаки", — наголосив Калашніков. 

Економія техніки

Він додав, що кількість їхньої техніки зменшується кожного дня, тому вони не можуть використовувати стільки зброї, як раніше. 

"Ми можемо спостерігати, як їхні танки окопуються для того, щоб їх берегти та виконувати в ролі артилерії, тобто тут вони намагаються саме своїм безмежним ресурсом людським перекрити нестачу техніки", — зауважив офіцер.

Нагадаємо, днями російським військовим вперше вдалося проникнути на танку в промислову зону Авдіївки. Проте українські військові атакували танк за допомогою безпілотника.

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