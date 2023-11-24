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Журналисты идентифицировали оккупанта, организовавшего "подвал смерти" на Черниговщине

24 ноября 2023 19:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Журналисты идентифицировали оккупанта, организовавшего "подвал смерти" на Черниговщине
Офицер армии РФ Семен "Клен" Соловов. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Журналисты "Суспільного" выпустили документальное расследование о действиях российского офицера, известного под позывным "Клен". В марте 2022 года он приказал удерживать 366 местных жителей в подвале школы в селе Ягодное на Черниговщине без доступа к еде, воде и электричеству.

Об этом сообщает “Суспільне”.

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Сообщается, что следствие по этому делу началось в июле 2022 года. Журналисты выяснили, что в Ягодном находился 228-й мотострелковый полк из Екатеринбурга. Опросив выживших свидетелей, они установили позывной командира - "Клен". При содействии правоохранительных органов удалось идентифицировать нескольких российских военных, однако ответственного за преступление пока не нашли.

В июне 2023 года, после публикации записи концерта российской пропагандистки Юлии Чичериной, против которой были предъявлены обвинения СБУ, расследование возобновилось. 

Кем оказался оккупант, который удерживал людей в подвале

На этом концерте, который проходил в Кременной для оккупационных войск, был замечен "Клен". Жители Ягодного узнали его. Оказалось, что за позывным "Клен" скрывается Семен Александрович Соловов, родившийся в 1987 году. Он, предположительно, находится в оккупированной Луганской области.

Когда журналисты связались с Солововым, он подтвердил, что находится в Луганской области. Но, столкнувшись с вопросами о событиях в Ягодном, он всё отрицал и утверждал, что никогда там не был. После общения с прессой он удалил всю переписку и заявил, что человек по имени Семен Соловов якобы погиб.

Подвал смерти в селе Ягодное Черниговской области — что известно

Примерно через неделю после начала вторжения в Украину, российские военные заняли село Ягодное. Они заставили местных жителей покинуть свои дома и собрали их в подвале местной школы, который был преобразован в их командный пункт. 

До того как покинуть село 30 марта 2022 года, российские оккупанты держали в этом подвале практически всё население Ягодного, более 360 человек, среди которых были дети и пожилые люди, на протяжении почти месяца.

Напомним, что следственная комиссия ООН зафиксировала новые доказательства военных преступлений России в Украине. Речь идет о пытках, изнасилованиях и депортации украинских детей.

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