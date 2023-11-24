Журналісти ідентифікували окупанта, який організував "підвал смерті" на Чернігівщині

Офіцер армії РФ Семен "Кльон" Соловов. Фото: скриншот

Журналісти "Суспільного" випустили документальне розслідування про дії російського офіцера, відомого під позивним "Кльоном". У березні 2022 року він наказав утримувати 366 місцевих жителів у підвалі школи у селі Ягідне на Чернігівщині без доступу до їжі, води та електрики.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Підвал смерті — як розшукали окупанта

Повідомляється, що слідство у цій справі розпочалося у липні 2022 року. Журналісти з'ясували, що у Ягідному знаходився 228-й мотострілковий полк із Єкатеринбургу. Опитавши свідків, що вижили, вони встановили позивний командира — "Кльон". За сприяння правоохоронних органів вдалося ідентифікувати кількох російських військових, проте відповідального за злочин поки не знайшли.

У червні 2023 року, після публікації запису концерту російської пропагандистки Юлії Чичеріної, проти якої було висунуто звинувачення СБУ, розслідування відновилося.

Ким виявився окупант, який утримував людей у підвалі

На цьому концерті, який проходив у Кремінній для окупаційних військ, було помічено "Кльон". Жителі Ягідного впізнали його. Виявилося, що за позивним "Клен" ховається Семен Олександрович Соловов, який народився 1987 року. Він, ймовірно, знаходиться в окупованій Луганській області.

Коли журналісти зв'язалися з Солововим, він підтвердив, що у Луганській області. Але, зіткнувшись із питаннями про події у Ягідному, він усе заперечував і стверджував, що ніколи там не був. Після спілкування з пресою він видалив усе листування і заявив, що людина, на ім'я Семен Соловов нібито загинула.

Підвал смерті у селі Ягідне Чернігівської області — що відомо

Приблизно через тиждень після початку вторгнення в Україну російські військові зайняли село Ягідне. Вони змусили місцевих жителів залишити свої будинки і зібрали їх у підвалі місцевої школи, який було перетворено на їхній командний пункт.

До того як залишити село 30 березня 2022 року, російські окупанти тримали в цьому підвалі практично все населення Ягідного, понад 360 осіб, серед яких були діти та люди похилого віку, протягом майже місяця.

Нагадаємо, що слідча комісія ООН зафіксувала нові докази воєнних злочинів Росії в Україні. Йдеться про тортури, зґвалтування та депортацію українських дітей.