Вбивство командира окупантів у Маріуполі та ситуація на фронті — вечірнє зведення Генштабу

Боєць Збройних Сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 24 листопада окупанти здійснили атаку на Україну, використовуючи ударні безпілотники типу Shahed-136/131, проте всі ці дрони були успішно знищені. Водночас в окупованому Маріуполі, російські військові, раніше засуджені за різні злочини, вбили свого командира через його погрози та знущання.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

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За останні 24 години було зафіксовано 68 бойових зіткнень. Противник здійснив п'ять ракетних атак та 17 авіаударів, а також провів 27 артилерійських обстрілів із систем залпового вогню, цілями яких стали позиції наших військових та цивільні населені пункти.

Успіхи ЗСУ на фронті

За останню добу авіація Сил Оборони завдала дев'ять ударів по місцях скупчення особового складу, зброї та військової техніки ворога. Крім того, підрозділи ракетних військ успішно атакували дві локації, де зосереджені сили та засоби противника, а також один з його логістичних центрів.

Ситуація на фронті 24 листопада

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати свою військову присутність у районах, прилеглих до кордону, веде розвідувально-диверсійну діяльність та здійснює обстріл українських населених пунктів з території Росії, збільшуючи кількість мінно-вибухових бар'єрів уздовж українського кордону.

На Куп'янському напрямку противник здійснив штурмові спроби в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де українськими оборонними силами було відбито 13 атак.

На Лиманському напрямку противник не робив наступальних дій, але здійснив авіаудари в районах Серебрянського лісництва у Луганській області та Спірного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно відбили 10 атак ворога біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку противник, що підтримується авіацією, вів невдалі штурмові дії на схід від Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Північного і Первомайського.

На Мар'їнському напрямку окупанти за підтримки авіації безрезультатно намагалися провести штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару по Новобериславу.

Водночас українські оборонні сили продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдаючи значних втрат ворогові в живій силі та техніці, виснажуючи його вздовж усієї лінії фронту.

Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що, попри великі втрати, війська Росії продовжують атакувати Авдіївський напрямок. Втім, вони безжально кидають своїх на поле бою вмирати і самі тікають.