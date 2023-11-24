Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вбивство командира окупантів у Маріуполі та ситуація на фронті — вечірнє зведення Генштабу arrow

Вбивство командира окупантів у Маріуполі та ситуація на фронті — вечірнє зведення Генштабу

24 листопада 2023 21:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вбивство командира окупантів у Маріуполі та ситуація на фронті — вечірнє зведення Генштабу
Боєць Збройних Сил України. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 24 листопада окупанти здійснили атаку на Україну, використовуючи ударні безпілотники типу Shahed-136/131, проте всі ці дрони були успішно знищені. Водночас в окупованому Маріуполі, російські військові, раніше засуджені за різні злочини, вбили свого командира через його погрози та знущання.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Читайте також:

Удари РФ по Україні

За останні 24 години було зафіксовано 68 бойових зіткнень. Противник здійснив п'ять ракетних атак та 17 авіаударів, а також провів 27 артилерійських обстрілів із систем залпового вогню, цілями яких стали позиції наших військових та цивільні населені пункти.

Успіхи ЗСУ на фронті

За останню добу авіація Сил Оборони завдала дев'ять ударів по місцях скупчення особового складу, зброї та військової техніки ворога. Крім того, підрозділи ракетних військ успішно атакували дві локації, де зосереджені сили та засоби противника, а також один з його логістичних центрів.

Ситуація на фронті 24 листопада

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати свою військову присутність у районах, прилеглих до кордону, веде розвідувально-диверсійну діяльність та здійснює обстріл українських населених пунктів з території Росії, збільшуючи кількість мінно-вибухових бар'єрів уздовж українського кордону.

На Куп'янському напрямку противник здійснив штурмові спроби в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де українськими оборонними силами було відбито 13 атак.

На Лиманському напрямку противник не робив наступальних дій, але здійснив авіаудари в районах Серебрянського лісництва у Луганській області та Спірного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно відбили 10 атак ворога біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку противник, що підтримується авіацією, вів невдалі штурмові дії на схід від Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Північного і Первомайського.

На Мар'їнському напрямку окупанти за підтримки авіації безрезультатно намагалися провести штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару по Новобериславу.

Водночас українські оборонні сили продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдаючи значних втрат ворогові в живій силі та техніці, виснажуючи його вздовж усієї лінії фронту.

Генштаб ЗСУ
Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Генштаб ЗСУ
Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Генштаб ЗСУ
Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що, попри великі втрати, війська Росії продовжують атакувати Авдіївський напрямок. Втім, вони безжально кидають своїх на поле бою вмирати і самі тікають.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Новина з відео

20:56 Земля отримала лазерне повідомлення з глибин космосу — що чекає на людство

Актуальне по темі