Предатель из Мариуполя устроил в родном городе этническую чистку

Руководитель "Русской дружины" в Мариуполе Денис Стечкин. Фото: Петр Андрющенко

В Мариуполе начинает работу "Русская дружина" — российская националистическая группировка, которая пропагандирует идею "Россия для русских". Организатором группы является мариуполец Денис Стечкин, который в начале войны сбежал в Крым, а сейчас хочет устроить в родном городе этнические зачистки.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко заявил, что представители дружины заявляют о себе как о защитниках россиян от других народов и мигрантов. Это событие было предсказуемо, учитывая недавние события в Мариуполе, и теперь оно переходит в фазу явного публичного экстремизма.

Лидером и основателем этой организации является Денис Стечкин, уроженец Мариуполя. Его мать когда-то руководила местным отделением ОВИРа. До 2014 года он был известен как мелкий преступник, а с началом войны в 2014 году переехал в Крым.

Его бывшая жена ушла к первому "народному мэру Мариуполя" Кузьменко, а Стечкин в итоге женился на племяннице так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова, что значительно улучшило его положение. Стечкин владеет такси "Бастион" и охранной фирмой в Мариуполе, и он же будет поставлять обновленные троллейбусы в город.

"Русская дружина" в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

"Русская дружина" в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

Этнические зачистки в Мариуполе

Андрющенко указал, что в "Русской дружине" уже много российских военных, и она привлекает русских националистов. Это, скорее всего, приведет к ухудшению ситуации в Мариуполе, включая нападения на мигрантов и массовую мобилизацию местной молодежи сначала в ряды этой организации, а затем и на военную службу.

Сообщение Петра Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, что на Старокрымском кладбище в Мариуполе увеличивается количество траншей, в которых оккупанты хоронят местных жителей. Захватчики умышленно хоронят людей как безымянных ради переоформления недвижимости.

Кроме того, недавно Петр Андрюшенко рассказал, что в Мариуполе невозможно счесть точное количество погибших украинцев в результате российского вторжения. Однако пока известно о 25 тысячах убитых, среди которых по меньшей мере 164 ребенка.