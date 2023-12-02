В оккупированном Мариуполе слышали взрыв на военной базе россиян — что известно на этот момент
В оккупированном Мариуполе сегодня, 2 декабря, раздался сильный взрыв. По предварительной информации, взрыв в городе прогремел на одной из военных баз армии РФ.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Где произошел взрыв
Отмечается, что свою военную базу они обустроили на металлургическом комбинате имени Ильича.
"Мариуполь. Взрыв в 11:20 по киевскому времени. Эпицентр — Кальмиусский район. Предварительная (осторожная) информация от наших — на ММК им. Ильича немного устала одна из баз орков. Детали со временем. Но суббота начинает играть интересными цветами", — отметил он.
Ликвидация захватчиков
В свою очередь, в сообществе "Маріуполь. Спротив" отмечают, что, вероятно, на заводе стало меньше российских оккупантов.
"Предварительно на Ильича внутри завода стало чуть меньше оккупантов. Детали пытаемся выяснить", — добавили в сообщении.
Напомним, ранее Петр Андрющенко заявил, что побережье временно оккупированного города окончательно превращается в обширную военную базу россиян. По его словам, Мариупольский порт работает день и ночь.
Читайте Новини.LIVE!