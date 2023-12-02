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В оккупированном Мариуполе слышали взрыв на военной базе россиян — что известно на этот момент

2 декабря 2023 13:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В оккупированном Мариуполе слышали взрыв на военной базе россиян — что известно на этот момент
Пожар на военной базе в России. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В оккупированном Мариуполе сегодня, 2 декабря, раздался сильный взрыв. По предварительной информации, взрыв в городе прогремел на одной из военных баз армии РФ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Где произошел взрыв

Отмечается, что свою военную базу они обустроили на металлургическом комбинате имени Ильича.

"Мариуполь. Взрыв в 11:20 по киевскому времени. Эпицентр — Кальмиусский район. Предварительная (осторожная) информация от наших — на ММК им. Ильича немного устала одна из баз орков. Детали со временем. Но суббота начинает играть интересными цветами", — отметил он.

атака на завод в Мариуполе
Скриншот сообщения из Telegram Андрющенко Time

Ликвидация захватчиков

В свою очередь, в сообществе "Маріуполь. Спротив" отмечают, что, вероятно, на заводе стало меньше российских оккупантов.

"Предварительно на Ильича внутри завода стало чуть меньше оккупантов. Детали пытаемся выяснить", — добавили в сообщении.

атака на завод в Мариуполе
Скриншот сообщения из Telegram Маріуполь.Спротив

Напомним, ранее Петр Андрющенко заявил, что побережье временно оккупированного города окончательно превращается в обширную военную базу россиян. По его словам, Мариупольский порт работает день и ночь.

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