У Маріуполі партизани підірвали авто з російським офіцером
Партизани угрупування Маріупольський Спротив підірвали автомобіль з російським військовим офіцером одного з кавказьких підрозділів. Це сталося в Приморському районі Маріуполя.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Підрив автівки офіцера армії РФ
За інформацією Андрющенка, Маріупольський Спротив підірвав автівку з офіцером російської армії на вул. Нестерова в Приморському районі. Наразі військовий РФ перебуває в лікарні.
"Сам підрив стався синхронно з Маріупольською Бавовною, що дозволило скрити його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації", — заявив радник.
Нагадаємо, під Маріуполем фіксують переміщення російської військової техніки та живої сили. Серед новоприбулих загарбників можна побачити багато людей азійської зовнішності і кадирівців.
Додамо, Центральний район тимчасово окупованого Маріуполя залишився без опалення. У місті зламалася "Західна" котельня. Відповідно, зараз жителі мешкають у холодних будинках та квартирах.
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