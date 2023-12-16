У Маріуполі партизани підірвали авто з російським офіцером

Знищене авто. Фото: Петро Андрющенко

Партизани угрупування Маріупольський Спротив підірвали автомобіль з російським військовим офіцером одного з кавказьких підрозділів. Це сталося в Приморському районі Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За інформацією Андрющенка, Маріупольський Спротив підірвав автівку з офіцером російської армії на вул. Нестерова в Приморському районі. Наразі військовий РФ перебуває в лікарні.

"Сам підрив стався синхронно з Маріупольською Бавовною, що дозволило скрити його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації", — заявив радник.

Місце підриву. Фото: Петро Андрющенко

Знищене авто. Фото: Петро Андрющенко

Знищене авто. Фото: Петро Андрющенко

Авто офіцера до підриву. Фото: Петро Андрющенко

Повідомлення про підрив авто. Фото: скриншот допису Андрющенка

Нагадаємо, під Маріуполем фіксують переміщення російської військової техніки та живої сили. Серед новоприбулих загарбників можна побачити багато людей азійської зовнішності і кадирівців.

Додамо, Центральний район тимчасово окупованого Маріуполя залишився без опалення. У місті зламалася "Західна" котельня. Відповідно, зараз жителі мешкають у холодних будинках та квартирах.