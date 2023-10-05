Арестович спрогнозував, якими будуть "реальні" переговори України і РФ

Колишній радник Офісу Президента України Олексій Арестович. Фото: google

За словами колишнього радника ОП Олексія Арестовича, на Заході є "серйозні сили", які хочуть, аби Україна пішла на переговори з країною-терористом РФ. Ба більше, під час них нашій державі доведеться відмовитися від Криму, Донецька та Луганська в обмін на НАТО та ЄС.

Про це заявив Олексій Арестович в інтерв'ю для журналіста Дмитра Гордона.

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"Не всі хочуть, щоб ми йшли у переговори. Але є дуже серйозні сили на Заході, які хочуть, щоб ми вступали у переговори. І вони ведуть переговори кулуарно, так чи інакше, зі всіма. І це не зупинялось ні на день", — сказав Арестович.

Водночас, за його словами, на переговорах Україну змушуватимуть відмовитися від Криму, Донецька та Луганська. Це, ймовірно, йтиметься у контексті в обмін на вступ до НАТО і ЄС.

"Нам скажуть так: забудьте про Крим, і забудьте, напевно, про Донецьк та Луганськ. Нам скажуть, що Запорізька і Херсонська — тут росіяни не мають рацію, ми вам їх повернемо назад. І якщо будете себе добре поводити, можемо всерйоз поговорити про НАТО і ЄС", — розповів Арестович.

І додав, що коли йтиметься про вступ України в НАТО, то з приводу цього вестимуть переговори з РФ і "питатимуть її дозволу".

"І тоді піде боротьба за те, що вмовити Путіна, щоб ми вступили в НАТО. А питання буде поставлене так: що Україна буде більш безпечна в руках НАТО, вам же буде безпечніше, адже вона буде під наглядом", — додав Арестович.

Нагадаємо, колишній радник голови Офісу президента України Олексій Арестович спрогнозував, коли закінчиться війна. За його словами, вона "висить" на волі однієї людини. Йдеться про російського диктатора Володимира Путіна.