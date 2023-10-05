Арестович спрогнозировал, какими будут "реальные" переговоры Украины и РФ

Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович. Фото: google

По словам бывшего советника ОП Алексея Арестовича, на Западе есть "серьезные силы", которые хотят, чтобы Украина пошла на переговоры со страной-террористом РФ. Более того, во время них нашему государству придется отказаться от Крыма, Донецка и Луганска в обмен на НАТО и ЕС.

Об этом заявил Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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"Не все хотят, чтобы мы шли в переговоры. Но есть очень серьезные силы на Западе, которые хотят, чтобы мы вступали в переговоры. И они ведут переговоры кулуарно, так или иначе, со всеми. И это не останавливалось ни на день", — сказал Арестович.

В то же время, по его словам, на переговорах Украину будут вынуждать отказаться от Крыма, Донецка и Луганска. Это, вероятно, пойдет в контексте в обмен на вступление в НАТО и ЕС.

"Нам скажут так: забудьте о Крыме, и забудьте, наверное, о Донецке и Луганске. Нам скажут, что Запорожская и Херсонская — здесь россияне не правы, мы вам их вернем обратно. И если будете себя хорошо вести, можем всерьез поговорить о НАТО и ЕС", — рассказал Арестович.

И добавил, что если речь пойдет о вступлении Украины в НАТО, то по этому поводу будут вести переговоры с РФ и "спросят ее разрешения".

"И тогда пойдет борьба за то, что уговорить Путина, чтобы мы вступили в НАТО. А вопрос будет задан так: что Украина будет более безопасна в руках НАТО, вам же будет безопаснее, ведь она будет под присмотром", — добавил Арестович.

Напомним, бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал, когда закончится война. По его словам, она "висит" на свободе одного человека. Речь идет о российском диктаторе Владимире Путине.