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Арестович заявив, що в України був шанс на мирний договір з РФ

2 грудня 2023 18:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Арестович заявив, що в України був шанс на мирний договір з РФ
Ексрадник голови ОП Олексій Арестович. Фото: Апостроф
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що переговори у Стамбулі, які відбулися у березні 2022 року між українською та російською делегаціями, вели до мирного договору на вигідних для України умовах.

Про це він сказав під час стріму з українським журналістом Миколою Фельдманом. 

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Про Стамбульські мирні ініціативи

"Пам'ятаю, після Бучі було багато розмов, що тепер не можна, але російська сторона продовжувала наполягати на мирних ініціативах. І Стамбульські мирні ініціативи були дуже непоганими. Вони тільки говорили, що НАТО для них — червона лінія", — наголосив Арестович. 

Також він додав, що РФ погоджувалася на політичні дискусії щодо кримського питання.

"Але прийме це НАТО нас чи ні, зате тепер 300 тисяч були б живі і пів-України не було б зруйновано і заміновано. Ми йшли на поступки, але сума їхніх поступок була більшою. Вони погоджувалися на політичні дискусії щодо Криму! Такого більше ніколи не буде, вони будуть продавлювати все більше і більше", — зауважив колишній радник Єрмака.

Що ще сказав Арестович

За його словами, тоді Росія пішла на багато поступок, на які зараз вже не піде.

"Росія пішла на всі види поступок, на які вона ніколи не піде. Якщо тільки нам зараз не дадуть в 15 разів більше озброєнь, ніж дали, і ми не завдамо кілька поразок на фронті. Ми втратили цю можливість, боюся, назавжди", — пояснив він.

Нагадаємо, Арестович під час цього стріму також розкритикував прогноз політичного керівництва України щодо завершення війни. Ба більше, він звинуватив уряд за бажання перекладати відповідальність на військове керівництво ЗСУ в особі Валерія Залужного та експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона.

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