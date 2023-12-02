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Арестович заявил, что в Украины был шанс на мирный договор с РФ

2 декабря 2023 18:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Арестович заявил, что в Украины был шанс на мирный договор с РФ
Экс-советник главы ОП Алексей Арестович. Фото: Апостроф
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что переговоры в Стамбуле, которые состоялись в марте 2022 года между украинской и российской делегациями, вели к мирному договору на выгодных для Украины условиях.

Об этом он сказал во время стрима с украинским журналистом Николаем Фельдманом.

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О Стамбульских мирных инициативах

"Помню после Бучи было много разговоров, что теперь нельзя, но российская сторона продолжала настаивать на мирных инициативах. И Стамбульские мирные инициативы были очень неплохими. Они только говорили, что НАТО для них — красная линия", — подчеркнул Арестович.

Также он добавил, что РФ соглашалась на политические дискуссии по крымскому вопросу.

"Но примет это НАТО нас или нет, зато теперь 300 тысяч были бы живы и пол-Украины не было бы разрушено и заминировано. Мы шли на уступки, но сумма их уступок была больше. Они соглашались на политические дискуссии по Крыму! Такого больше никогда не будет, они будут продавливать все больше и больше", — отметил бывший советник Ермака.

Что еще сказал Арестович

По его словам, тогда Россия пошла на многие уступки, на которые сейчас уже не пойдет.

"Россия пошла на все виды уступок, на которые она никогда не пойдет. Если только нам сейчас не дадут в 15 раз больше вооружений, чем дали, и мы не нанесем несколько поражений на фронте. Мы потеряли эту возможность, боюсь, навсегда", — объяснил он.

Напомним, Арестович во время этого стрима также раскритиковал прогноз политического руководства Украины о завершении войны. Более того, он обвинил правительство в желании перекладывать ответственность на военное руководство ВСУ в лице Валерия Залужного и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

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