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Аргентина надасть Україні гелікоптери Мі-171Е — яку кількість

15 грудня 2023 07:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Аргентина надасть Україні гелікоптери Мі-171Е — яку кількість
Гелікоптер Мі-171Е. Фото: clarin.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Аргентина планує найближчим часом передати Україні гелікоптери. Відомо, що цю техніку вона раніше придбала у Росії.

Про це повідомляє Pucara.

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Аргентина передасть гелікоптери

В країні вирішили відмовитися від експлуатації гелікоптерів Мі-171Е через те, що вони не пройшли чергову регламентну перевірку.

Спочатку це сталося через проблеми з боку Росії, а пізніше через введені проти країни-агресора санкції.

Тому США запропонували Аргентині передати ці гелікоптери Україні. Тепер між країнами ведуться переговори, аби вартість гелікоптерів була вирахована у вигляді знижки з перших платежів за купівлю країною літаків F-16 у Сполучених Штатів.

Відомо, що Мі-171Е є модернізованою модифікацією гелікоптера Мі-8. Аргентина придбала їх у Росії для транспортних місій та пошуково-рятувальних операцій в Антарктиці. 

Також вони оснащені додатковими паливними баками та вантажним краном для операцій та польотів на великі відстані.

Крім того, вони мають метеорологічний радар та аварійні поплавці.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Аргентини на інавгурацію президента. Він особисто привітав Мілея зі вступом на посаду.

Також ми писали, що за словами Зеленського, Україна зацікавлена, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у Формулі миру як представник Латинської Америки.

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