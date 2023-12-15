Аргентина предоставит Украине вертолеты Ми-171Е — какое количество

Вертолет Ми-171Е. Фото: clarin.com

Аргентина планирует в ближайшее время передать Украине вертолеты. Известно, что эту технику она раньше приобрела в России.

Об этом сообщает Pucara.

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В стране решили отказаться от эксплуатации вертолетов Ми-171Е из-за того, что они не прошли очередную регламентную проверку.

Сначала это произошло из-за проблем со стороны России, а позже из-за введенных против страны-агрессора санкций.

Поэтому США предложили Аргентине передать эти вертолеты Украине. Теперь между странами ведутся переговоры, чтобы стоимость вертолетов была рассчитана в виде скидки с первых платежей за покупку страной самолетов F-16 у Соединенных Штатов.

Известно, что Ми-171Е является модернизированной модификацией вертолета Ми-8. Аргентина приобрела его в России для транспортных миссий и поисково-спасательных операций в Антарктике.

Также они снабжены дополнительными топливными баками и грузовым краном для операций и полетов на большие расстояния.

Кроме того, у них есть метеорологический радар и аварийные поплавки.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Аргентину на инаугурацию президента. Он лично поздравил Милея со вступлением в должность.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Украина заинтересована, чтобы Аргентина играла одну из ключевых ролей в Формуле мира как представитель Латинской Америки.