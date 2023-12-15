Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Аргентина предоставит Украине вертолеты Ми-171Е — какое количество arrow

Аргентина предоставит Украине вертолеты Ми-171Е — какое количество

15 декабря 2023 07:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Аргентина предоставит Украине вертолеты Ми-171Е — какое количество
Вертолет Ми-171Е. Фото: clarin.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Аргентина планирует в ближайшее время передать Украине вертолеты. Известно, что эту технику она раньше приобрела в России.

Об этом сообщает Pucara.

Читайте также:

Аргентина передаст вертолеты

В стране решили отказаться от эксплуатации вертолетов Ми-171Е из-за того, что они не прошли очередную регламентную проверку.

Сначала это произошло из-за проблем со стороны России, а позже из-за введенных против страны-агрессора санкций.

Поэтому США предложили Аргентине передать эти вертолеты Украине. Теперь между странами ведутся переговоры, чтобы стоимость вертолетов была рассчитана в виде скидки с первых платежей за покупку страной самолетов F-16 у Соединенных Штатов.

Известно, что Ми-171Е является модернизированной модификацией вертолета Ми-8. Аргентина приобрела его в России для транспортных миссий и поисково-спасательных операций в Антарктике.

Также они снабжены дополнительными топливными баками и грузовым краном для операций и полетов на большие расстояния.

Кроме того, у них есть метеорологический радар и аварийные поплавки.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Аргентину на инаугурацию президента. Он лично поздравил Милея со вступлением в должность.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Украина заинтересована, чтобы Аргентина играла одну из ключевых ролей в Формуле мира как представитель Латинской Америки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме