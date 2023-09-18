Український військовий з дроном. Фото: t.me/zedigital

Українська "Армія дронів" уразила рекордну кількість російських гармат за тиждень. Ворог залишився без 56 одиниць важливої військової техніки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Робота "Армії дронів"

"Минулого тижня воїни приділили окрему увагу гарматам та уразили 56 одиниць. Росіяни активно використовують цю зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Сил оборони. Але оператори "Армії дронів" порушують плани окупантів", — наголосив Федоров.

До того ж серед ураженої російської техніки є 41 танк та 34 броньовані машини. За словами Федорова, це неймовірні показники.

Кількість ураженої техніки за тиждень. Фото: t.me/zedigital

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник ГУР МО Кирило Буданов висловився про підвищену активність безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у небі Росії. При цьому він назвав три цілі застосування дронів Україною по території РФ.

Також ми писали, що українські інженери створили безпілотник MARA. Він може працювати на малих висотах та в умовах поривчастого вітру 20 м/с. В один рюкзак можна помістити два дрони зі станцією керування та антеною.

Додамо, у четвер, 14 вересня, віцепрем'єр України з питань інновацій, науки, технологій та освіти — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився відеозаписом, який демонструє момент нападу українського морського БпЛА на російське військове судно. За словами міністра, працюють українські технології.