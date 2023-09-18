"Армия дронов" поразила рекордное количество российских пушек за неделю
Украинская "Армия дронов" поразила рекордное количество российских пушек за неделю. Враг остался без 56 единиц важной военной техники.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Работа "Армии дронов"
"На прошлой неделе воины уделили особое внимание пушкам и поразили 56 единиц. Россияне активно используют это оружие, пытаясь остановить контрнаступление Сил обороны. Но операторы "Армии дронов" нарушают планы оккупантов", — подчеркнул Федоров.
К тому же среди пораженной российской техники есть 41 танк и 34 бронированные машины. По словам Федорова, это невероятные показатели.
Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов высказался о повышенной активности беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в небе России. При этом он назвал три цели применения дронов Украины по территории РФ.
Также мы писали, что украинские инженеры создали беспилотник MARA. Он может работать на малых высотах и в условиях порывистого ветра 20 м/с. В один рюкзак можно поместить два дрона со станцией управления и антенной.
Добавим, в четверг, 14 сентября, вице-премьер Украины по вопросам инноваций, науки, технологий и образования — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видеозаписью, демонстрирующей момент нападения украинского морского БпЛА на российское военное судно. По словам министра, работают украинские технологии.