Украинский военный с дроном. Фото: t.me/zedigital

Украинская "Армия дронов" поразила рекордное количество российских пушек за неделю. Враг остался без 56 единиц важной военной техники.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Работа "Армии дронов"

"На прошлой неделе воины уделили особое внимание пушкам и поразили 56 единиц. Россияне активно используют это оружие, пытаясь остановить контрнаступление Сил обороны. Но операторы "Армии дронов" нарушают планы оккупантов", — подчеркнул Федоров.

К тому же среди пораженной российской техники есть 41 танк и 34 бронированные машины. По словам Федорова, это невероятные показатели.

Количество пораженной техники за неделю. Фото: t.me/zedigital

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов высказался о повышенной активности беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в небе России. При этом он назвал три цели применения дронов Украины по территории РФ.

Также мы писали, что украинские инженеры создали беспилотник MARA. Он может работать на малых высотах и в условиях порывистого ветра 20 м/с. В один рюкзак можно поместить два дрона со станцией управления и антенной.

Добавим, в четверг, 14 сентября, вице-премьер Украины по вопросам инноваций, науки, технологий и образования — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видеозаписью, демонстрирующей момент нападения украинского морского БпЛА на российское военное судно. По словам министра, работают украинские технологии.