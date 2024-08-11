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Армію РФ в Курській області посилили підкріпленнями з прифронтових районів в Україні, — ISW

11 серпня 2024 12:34
Галина Шподарева - редактор
Армія РФ перекидає в Курську область підрозділи з фронту в Україні
Військові РФ в Курській області. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

У Курській області армія РФ почала більш ефективно захищатися від українських нападів після прибуття додаткових призовників і більш боєздатного персоналу з прифронтових районів в Україні.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у неділю, 11 серпня. 

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Для захисту від української операції в Курській області Міністерство оборони Росії покладається на поєднання російських призовників, які вже діють у Курській області, елементів Північного угруповання військ, а також елементів, передислокованих з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні, що, на думку аналітиків ISW, ймовірно, посилює дезорганізацію обраної Росією стратегії реагування.

Російські військові блогери стверджували 9 і 10 серпня, що армія РФ почала передислокацію деяких підрозділів з інших ділянок фронту і перекидання резервів для оборони в Курській області. За неофіційними даними, російські війська передислокували частини наступних підрозділів з прифронтових районів для оборони в Курській області:

  • два батальйони повітряно-десантних військ та елементи 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот) з Херсонського напрямку;
  • елементи 38-ї та 64-ї мотострілецьких бригад (35-та загальновійськова армія, Східний військовий округ) із Запорізького напрямку;
  • кілька піхотних батальйонів, склад яких не визначено, з напрямку Покровська в Донецькій області;
  • чеченські підрозділи з Луганської області;
  • підрозділи 1009-го мотострілецького полку (6-а АК, Ленінградський військовий округ), 79-го мотострілецького полку (18-а мотострілецька дивізія, 11-й армійський корпус, ЛВО), 272-й мотострілецький полк (47-а танкова дивізія, 1-а гвардійська танкова армія, Московський військовий округ) та 138-а мотострілецька бригада (6-а повітряна армія, ЛМД) з півночі Харківської області;
  • піхотний батальйон 488-го мотострілецького полку (144-та мотострілецька дивізія, 20-та повітряна армія, МВО) з Куп'янського напрямку;
  • рота невстановленої мотострілецької бригади, що діє в Грайворонському районі Бєлгородської області;
  • мотострілецький полк, що діяв поблизу Сотницького Козачка Харківської області.

За даними ISW, російське військове командування, схоже, уникає передислокації значної частини боєздатних підрозділів з Покровського і Торецького напрямків — пріоритетних, за оцінками Росії, секторів на сході України.

"Схоже, російське МО покладається на добірні, загартовані в боях підрозділи для проведення наступальних і оборонних операцій на найбільш важливих ділянках фронту", — йдеться у звіті.

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