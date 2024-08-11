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Армию РФ в Курской области усилили подкреплениями из прифронтовых районов в Украине, — ISW

11 августа 2024 12:34
Галина Шподарева - редактор
Армия РФ перебрасывает в Курскую область подразделения с фронта в Украине
Военные РФ в Курской области. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

В Курской области армия РФ начала более эффективно защищаться от украинских нападений по прибытии дополнительных призывников и боеспособного персонала из прифронтовых районов в Украину.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в воскресенье, 11 августа.

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Для защиты от украинской операции в Курской области Министерство обороны России полагается на сочетание российских призывников, уже действующих в Курской области, элементов Северной группировки войск, а также элементов, передислоцированных с менее приоритетных участков фронта в Украине, что, по мнению аналитиков ISW, вероятно, усиливает дезорганизацию выбранной Россией стратегии реагирования.

Российские военные блогеры утверждали 9 и 10 августа, что армия РФ начала передислокацию некоторых подразделений с других участков фронта и переброску резервов для обороны в Курской области. По неофициальным данным, российские войска передислоцировали части следующих подразделений из прифронтовых районов для обороны в Курской области:

  • два батальона воздушно-десантных войск и элементы 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) с Херсонского направления;
  • элементы 38-й и 64-й мотострелковых бригад (35-я общевойсковая армия, Восточный военный округ) с Запорожского направления;
  • несколько пехотных батальонов, состав которых не определен, с направления Покровска в Донецкой области;
  • чеченские подразделения из Луганской области;
  • подразделения 1009-го мотострелкового полка (6-я АК, Ленинградский военный округ), 79-го мотострелкового полка (18-я мотострелковая дивизия, 11-й армейский корпус, ЛВО), 272-й мотострелковый полк (47-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия, Московский военный округ) и 138-я мотострелковая бригада (6-я воздушная армия, ЛМД) с севера Харьковской области;
  • пехотный батальон 488-го мотострелкового полка (144-я мотострелковая дивизия, 20-я воздушная армия, МВО) с Купянского направления;
  • рота неустановленной мотострелковой бригады, действующей в Грайворонском районе Белгородской области;мотострелковый полк, действовавший вблизи Сотницкого Казачка Харьковской области.

По данным ISW, российское военное командование, похоже, избегает передислокации значительной части боеспособных подразделений с Покровского и Торецкого направлений — приоритетных, по оценкам России, секторов на востоке Украины.

"Похоже, российское МО полагается на отборные, закаленные в боях подразделения для проведения наступательных и оборонительных операций на наиболее важных участках фронта", — говорится в отчете.

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