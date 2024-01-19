Атака на нафтобазу та завод у РФ — ГУР розповіло про наслідки

Пожежа на заводі у Тамбові. Фото: росЗМІ

Українські дрони вдарили по нафтобазі у Брянській області та Тамбовському пороховому заводу. Ці атаки завдали неабиякої шкоди росіянам.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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За його словами, нічні атаки по російській нафтобазі та заводу ускладнюють логістику ворога та зривають графіки постачання.

"Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об'єктах на території держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні паливно-мастильних матеріалів і не тільки, — це ускладнює логістику для окупантів. Це зриває графіки постачання, графіки забезпечення", — сказав Юсов.

Тобто, це дасть додаткові можливості, запас часу і збільшує простір для маневру українських захисників.

Водночас представник ГУР прокоментував заяви росіян, що українські безпілотники нібито можуть пролітати відстані до 900 км.

"Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але українські безпілотники можуть долати і не такі відстані", — додав він.

Нагадаємо, що вранці 19 січня у Клинцях Брянської області палала нафтобаза. Також ударів зазнав пороховий завод у Тамбові. Такі атаки є успішною операцією української розвідки.

Також ми писали, що у ніч проти 18 січня безпілотник атакував нафтобазу в Ленінградській області РФ. Як відомо, це спецоперацією Головного управлінням розвідки.