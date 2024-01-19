Атака на нефтебазу и завод в РФ — ГУР рассказало о последствиях

Пожар на заводе в Тамбове. Фото: росСМИ

Украинские дроны ударили по нефтебазе в Брянской области и Тамбовском пороховом заводе. Эти атаки нанесли большой ущерб россиянам.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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По его словам, ночные атаки по российской нефтебазе и заводу усложняют логистику врага и срывают графики поставок.

"Хороший грохот, хороший хлопок. Регулярно такие события случаются на военных объектах на территории государства-агрессора. Понятно, что когда речь идет о нефтебазе, задействованной в поставках горюче-смазочных материалов и не только, — это усложняет логистику для оккупантов. Это срывает графики поставок, графики обеспечения", — сказал Юсов.

То есть это даст дополнительные возможности, запас времени и увеличивает простор для маневра украинских защитников.

В то же время, представитель ГУР прокомментировал заявления россиян, что украинские беспилотники якобы могут пролетать расстояния до 900 км.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но украинские беспилотники могут преодолевать и не такие расстояния", — добавил он.

Напомним, что утром 19 января в Клинцах Брянской области пылала нефтебаза. Таким же ударам подвергся пороховой завод в Тамбове. Такие атаки являются успешной операцией украинской разведки. Также мы писали, что в ночь на 18 января беспилотник атаковал нефтебазу в Ленинградской области РФ. Как известно, это спецоперация Главного управления разведки.