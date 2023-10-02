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Атака на ракетний завод РФ: у ГУР розповіли подробиці

2 жовтня 2023 15:02
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Атака на ракетний завод РФ: у ГУР розповіли подробиці
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: Укрінформ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українським ударним дронам вдалося атакувати авіазавод РФ, де займалися виробництвом ракет Х-59. Внаслідок цього пошкоджено виробництво на підприємстві, що порушило випуск зброї.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

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Юсов наголосив, що завод, який атакували дрони, "втомився, як і багато інших об'єктів, які використовуються окупантами для агресії проти України". В цій ситуації йдеться про підприємство, яке залучено у виробництві різних модифікацій ракет Х-59.

Представник розвідки не став розповідати усі деталі, але зазначив, що на заводі виробляють самі ті ракети, які випускають по цивільних об'єктах, інфраструктурі і забирають життя мирних громадян і захисників України.

"Так, пошкоджена виробнича база, порушені темпи виробництва, і це спричинило серйозні проблеми для агресора. Такий факт підтверджуємо, і далі така практика буде продовжуватися", — зазначив Юсов. 

Нагадаємо, 1 жовтня українським ударним дронам вдалося вдарити по Смоленському авіаційному заводі РФ, що виготовляти ракети. Три з чотирьох безпілотників влучили в ціль та завдали суттєвих пошкоджень виробничим потужностям російського військового підприємства. 

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