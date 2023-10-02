Атака на ракетный завод РФ: в ГУР рассказали подробности

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Укринформ

Украинским ударным дронам удалось атаковать авиазавод РФ, где занимались производством ракет Х-59. В результате повреждено производство на предприятии, что нарушило выпуск оружия.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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Юсов подчеркнул, что "завод, который атаковали дроны, устал, как и многие другие объекты, которые используются оккупантами для агрессии против Украины". В данной ситуации речь идет о предприятии, привлеченном в производстве различных модификаций ракет Х-59.

Представитель разведки не стал рассказывать все детали, но отметил, что на заводе производят те ракеты, которые выпускают по гражданским объектам, инфраструктуре и уносят жизнь мирных граждан и защитников Украины.

"Так, повреждена производственная база, нарушены темпы производства, и это повлекло серьезные проблемы для агрессора. Такой факт подтверждаем, и дальше такая практика будет продолжаться", — отметил Юсов.

Напомним, 1 октября украинским ударным дронам удалось ударить по Смоленскому авиационному заводу РФ, производящему ракеты. Три из четырех беспилотников попали в цель и нанесли существенные повреждения производственным мощностям российского военного предприятия.