Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Атака на ракетный завод РФ: в ГУР рассказали подробности arrow

Атака на ракетный завод РФ: в ГУР рассказали подробности

2 октября 2023 15:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Атака на ракетный завод РФ: в ГУР рассказали подробности
Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Укринформ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинским ударным дронам удалось атаковать авиазавод РФ, где занимались производством ракет Х-59. В результате повреждено производство на предприятии, что нарушило выпуск оружия.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Читайте также:

Что известно об обстреле ракетного завода в РФ

Юсов подчеркнул, что "завод, который атаковали дроны, устал, как и многие другие объекты, которые используются оккупантами для агрессии против Украины". В данной ситуации речь идет о предприятии, привлеченном в производстве различных модификаций ракет Х-59.

Представитель разведки не стал рассказывать все детали, но отметил, что на заводе производят те ракеты, которые выпускают по гражданским объектам, инфраструктуре и уносят жизнь мирных граждан и защитников Украины.

"Так, повреждена производственная база, нарушены темпы производства, и это повлекло серьезные проблемы для агрессора. Такой факт подтверждаем, и дальше такая практика будет продолжаться", — отметил Юсов.

Напомним, 1 октября украинским ударным дронам удалось ударить по Смоленскому авиационному заводу РФ, производящему ракеты. Три из четырех беспилотников попали в цель и нанесли существенные повреждения производственным мощностям российского военного предприятия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз