Дрони атакували російський завод, де виробляли ракети Х-59, — ГУР

Смоленський авіаційний завод в Росії. Фото: Flickr

Українським ударним дронам вдалося атакувати авіазавод РФ, де займалися виробництвом ракет Х-59. Сталося це 1 жовтня, тоді завдали удару саме по Смоленському авіаційному заводу.

Про це пише пресслужба ГУР.

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Деталі атаки

За даними української розвідки, три з чотирьох безпілотників влучили в ціль та завдали суттєвих пошкоджень виробничим потужностям російського військового підприємства.

Що відомо про ракету

"Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні", — пояснили у повідомленні.

Зазначається, що від такої зброї найбільше страждають такі області:

Чернігівська,

Сумська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Херсонська області.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що безпілотники атакували російський Смоленськ та Краснодарський край. Однією з їхніх мішеней був саме авіаційний завод.