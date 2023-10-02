Дрони атакували російський завод, де виробляли ракети Х-59, — ГУР
Українським ударним дронам вдалося атакувати авіазавод РФ, де займалися виробництвом ракет Х-59. Сталося це 1 жовтня, тоді завдали удару саме по Смоленському авіаційному заводу.
Про це пише пресслужба ГУР.
Деталі атаки
За даними української розвідки, три з чотирьох безпілотників влучили в ціль та завдали суттєвих пошкоджень виробничим потужностям російського військового підприємства.
Що відомо про ракету
"Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні", — пояснили у повідомленні.
Зазначається, що від такої зброї найбільше страждають такі області:
- Чернігівська,
- Сумська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Херсонська області.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що безпілотники атакували російський Смоленськ та Краснодарський край. Однією з їхніх мішеней був саме авіаційний завод.