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Дроны атаковали российский завод, где производили ракеты Х-59, — ГУР

2 октября 2023 10:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Дроны атаковали российский завод, где производили ракеты Х-59, — ГУР
Смоленский авиационный завод в России. Фото: Flickr
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинским ударным дронам удалось атаковать авиазавод РФ, где занимались производством ракет Х-59. Произошло это 1 октября, тогда нанесли удар именно по Смоленскому авиационному заводу.

Об этом пишет пресс-служба ГУР.

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Детали атаки

По данным украинской разведки, три из четырех беспилотников попали в цель и нанесли существенные повреждения производственным мощностям российского военного предприятия.

Что известно о ракете

"Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км — одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине", — объяснили в сообщении.

Отмечается, что от такого оружия больше всего страдают следующие области:

  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Херсонская области.
завод в РФ
Скриншот сообщения

Напомним, ранее мы писали о том, что беспилотники атаковали российский Смоленск и Краснодарский край. Одной из их мишеней был именно авиационный завод.

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