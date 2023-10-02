Дроны атаковали российский завод, где производили ракеты Х-59, — ГУР
Украинским ударным дронам удалось атаковать авиазавод РФ, где занимались производством ракет Х-59. Произошло это 1 октября, тогда нанесли удар именно по Смоленскому авиационному заводу.
Об этом пишет пресс-служба ГУР.
Детали атаки
По данным украинской разведки, три из четырех беспилотников попали в цель и нанесли существенные повреждения производственным мощностям российского военного предприятия.
Что известно о ракете
"Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км — одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине", — объяснили в сообщении.
Отмечается, что от такого оружия больше всего страдают следующие области:
- Черниговская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Херсонская области.
Напомним, ранее мы писали о том, что беспилотники атаковали российский Смоленск и Краснодарский край. Одной из их мишеней был именно авиационный завод.