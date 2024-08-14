СБУ та Сили оборони 14 серпня атакували чотири російських аеродроми

Безпілотник, який атакував російський аеродром. Фото: скриншот

Служба безпеки та Сили оборони України у ніч проти 14 серпня здійснили масштабну атаку на чотири російських аеродроми. Під ударом були летовища у Воронежі, Курську, Саваслейці та Борісоглєбську.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на анонімні джерела в СБУ.

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В СБУ розповіли, що далекобійні дрони спецслужби та Сил оборони (ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ) здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну.

Як відомо, сьогодні "весела" нічка була на чотирьох летовищах: у Воронежі, Курську, Саваслейці та Борисоглєбську.

Джерела підтверджують, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.

За даними СБУ, російські воєнкори в соцмережах вже скиглять, що удар був результативним, і що ППО не змогла захистити ці об'єкти. Водночас місцеві пабліки писали про 10 вибухів тільки на "Саваслейці", звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.

Наразі очікуються супутникові знімки зі знищеними російськими винищувачами та складами.

"СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим "пташкам", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.