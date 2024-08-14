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Масштабная атака на российские аэродромы — СБУ и Силы обороны подтвердили удары

14 августа 2024 14:17
Катерина Османская - Редактор
СБУ и Силы обороны 14 августа атаковали четыре российских аэродрома
Беспилотник, который атаковал российский аэродром. Фото: скриншот
Катерина Османская - Редактор

Служба безопасности и Силы обороны Украины в ночь на 14 августа совершили масштабную атаку на четыре российских аэродрома. Под ударом были аэродромы в Воронеже, Курске, Саваслейке и Борисоглебске.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на анонимные источники в СБУ.

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В СБУ рассказали, что дальнобойные дроны спецслужбы и Сил обороны (ВС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.

Как известно, сегодня "веселая" ночка была на четырех аэродромах: в Воронеже, Курске, Саваслейке и Борисоглебске.

Источники подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБамы по линии фронта и украинских городах.

По данным СБУ, российские военкоры в соцсетях уже скулят, что удар был результативным и что ПВО не смогла защитить эти объекты. В то же время местные паблики писали о 10 взрывах только на "Саваслейке", откуда регулярно взлетают МиГи, терроризирующие всю Украину воздушными тревогами.

Ожидаются спутниковые снимки с уничтоженными российскими истребителями и складами.

"СБУ продолжает методично ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам"", — сообщил информированный источник в СБУ.

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