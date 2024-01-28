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Атака на Україну триває — в які області перебралися шахеди

28 січня 2024 23:25
оновлено: 23:41
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога продовжується зараз 28 січня — в які області перебралися шахеди
Безпілотник у нічному повітряному просторі. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 28 січня, шириться на західні області. Зокрема, під загрозою ударних БпЛА Тернопільська, Хмельницька та Житомирська. Небезпека шахедів триває близько трьох годин.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.  

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Повітряна тривога продовжується зараз 28 січня

Військові попереджають про рух ворожих безпілотників з півдня Житомирської області та з півночі Хмельницької в західному напрямку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином "почервоніли" області:

  • Житомирська,
  •  Хмельницька,
  • Тернопільська.
Мапа повітряних тривог в УКраїні сьогодні, 28 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:33. Шахеди продовжують летіти західним курсом.

"БпЛА в північній частині Хмельницької та Тернопільської областей, курс західний", — йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:40. За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", безпілотники летять в бік Львівської області. Своєю чергою є небезпека для Тернопільської, Хмельницької, Львівської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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