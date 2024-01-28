Повітряна тривога продовжується зараз 28 січня — в які області перебралися шахеди

Атака на Україну триває — в які області перебралися шахеди
Повітряна тривога в Україні зараз, 28 січня, шириться на західні області. Зокрема, під загрозою ударних БпЛА Тернопільська, Хмельницька та Житомирська. Небезпека шахедів триває близько трьох годин.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога продовжується зараз 28 січня
Військові попереджають про рух ворожих безпілотників з півдня Житомирської області та з півночі Хмельницької в західному напрямку.
Таким чином "почервоніли" області:
- Житомирська,
- Хмельницька,
- Тернопільська.
Оновлено 23:33. Шахеди продовжують летіти західним курсом.
"БпЛА в північній частині Хмельницької та Тернопільської областей, курс західний", — йдеться в повідомленні Повітряних сил.
Оновлено 23:40. За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", безпілотники летять в бік Львівської області. Своєю чергою є небезпека для Тернопільської, Хмельницької, Львівської.
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