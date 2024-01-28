Повітряна тривога продовжується зараз 28 січня — в які області перебралися шахеди

Безпілотник у нічному повітряному просторі. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз, 28 січня, шириться на західні області. Зокрема, під загрозою ударних БпЛА Тернопільська, Хмельницька та Житомирська. Небезпека шахедів триває близько трьох годин.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Військові попереджають про рух ворожих безпілотників з півдня Житомирської області та з півночі Хмельницької в західному напрямку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином "почервоніли" області:

Житомирська,

Хмельницька,

Тернопільська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:33. Шахеди продовжують летіти західним курсом.

"БпЛА в північній частині Хмельницької та Тернопільської областей, курс західний", — йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:40. За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", безпілотники летять в бік Львівської області. Своєю чергою є небезпека для Тернопільської, Хмельницької, Львівської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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