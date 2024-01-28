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Атака на Украину продолжается — в какие области перебрались шахеды

28 января 2024 23:25
обновлено: 00:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога продолжается сейчас 28 января — в какие области перебрались шахеды
Беспилотник в ночном воздушном пространстве. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 28 января, распространяется на западные области. В частности, под угрозой ударных БпЛА Тернопольская, Хмельницкая и Житомирская. Опасность шахедов длится около трех часов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога продолжается сейчас, 28 января

Военные предупреждают о движении вражеских беспилотников с юга Житомирской области и севера Хмельницкой в западном направлении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом "покраснели" области:

  • Житомирская,
  • Хмельницкая,
  • Тернопольская.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 28 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:33. Шахеды продолжают лететь западным курсом.

"БпЛА в северной части Хмельницкой и Тернопольской областей, курс западный", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:40. По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", беспилотники летят в сторону Львовской области. В свою очередь есть опасность для Тернопольской, Хмельницкой, Львовской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 23:56. Воздушная тревога охватила Волынскую и Ровенскую области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 28 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские захватчики не прекращают попыток захватить украинскую Авдеевку. Не способны преодолеть сопротивление украинских защитников, они обстреливают город. Уже сейчас он превратился в сплошные развалины.

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