Воздушная тревога продолжается сейчас 28 января — в какие области перебрались шахеды

Атака на Украину продолжается — в какие области перебрались шахеды
Воздушная тревога в Украине сейчас, 28 января, распространяется на западные области. В частности, под угрозой ударных БпЛА Тернопольская, Хмельницкая и Житомирская. Опасность шахедов длится около трех часов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога продолжается сейчас, 28 января
Военные предупреждают о движении вражеских беспилотников с юга Житомирской области и севера Хмельницкой в западном направлении.
Таким образом "покраснели" области:
- Житомирская,
- Хмельницкая,
- Тернопольская.
Обновлено 23:33. Шахеды продолжают лететь западным курсом.
"БпЛА в северной части Хмельницкой и Тернопольской областей, курс западный", — говорится в сообщении Воздушных сил.
Обновлено 23:40. По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", беспилотники летят в сторону Львовской области. В свою очередь есть опасность для Тернопольской, Хмельницкой, Львовской.
Обновлено 23:56. Воздушная тревога охватила Волынскую и Ровенскую области.
Напомним, что российские захватчики не прекращают попыток захватить украинскую Авдеевку. Не способны преодолеть сопротивление украинских защитников, они обстреливают город. Уже сейчас он превратился в сплошные развалины.
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