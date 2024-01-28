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Волонтер показав на відео, як росіяни перетворили в руїни Авдіївку

28 січня 2024 16:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Волонтер показав на відео, як росіяни перетворили в руїни Авдіївку
Напівзруйнована будівля в Авдіївці. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники не припиняють спроб захопити українську Авдіївку. Не спроможні здолати опір українських захисників, вони обстрілюють місто. Вже зараз воно перетворилося у суцільні руїни.

Відео із зруйнованими будівлями Авдіївки оприлюднив волонтер на прізвисько "Голландець".

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Авдіївка перетворилася на руїни

Росіяни перетворили Авдіївку на суцільну руїну. Ворог не знаходить різниці між позиціями озброєних воїнів, та помешканнями цивільних людей. Усюди лягають його ракети і снаряди. У місті не лишилося жодної придатної для життя будівлі. 

На відео можна розгледіти, як волонтер знімає простір між двома практично зруйнованими будівлями. Не зважаючи на те, що вулицю вкрив сніг, можна чітко побачити, що все навколо перетворено на звалище.

Раніше ми повідомляли, що місто Авдіївка у Донецькій області залишається пріоритетом для російських окупантів. Загарбники намагаються оточити його, здійснюючи тристоронній наступ.

Нагадуємо, що СБУ успішно виявила та затримала агента ФСБ, який планував завдання ракетно-артилерійських ударів по місцях української оборони в Донецькій області. Зокрема, він готував удари по військових штабах біля Авдіївки й тепер йому за це загрожує довічне ув'язнення.

війна
Україна
обстріли
окупанти
Авдіївка

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