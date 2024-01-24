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Готував удари по військових штабах в Авдіївці — СБУ заарештувала шпигуна РФ

24 січня 2024 12:09
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Готував удари по військових штабах в Авдіївці — СБУ заарештувала шпигуна РФ
Служба безпеки України. Фото: ssu.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

СБУ успішно виявила та затримала агента ФСБ, який планував завдання ракетно-артилерійських ударів по місцях української оборони в Донецькій області. Зокрема, він готував удари по військових штабах біля Авдіївки й тепер йому за це загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що метою агента були командні пункти та стратегічно важливі позиції українських військових під Авдіївкою, а також траси переміщення важкої військової техніки, включаючи системи HIMARS, танки Leopard та БМП Bradley.

Російському шпигунові було доручено визначити та передати координати цих об'єктів ФСБ для здійснення ударів.

"Співробітники СБУ вчасно викрили зловмисника і тим самим запобігли серії ворожих обстрілів позицій українських захисників у районі жорстоких боїв за Авдіївку", — йдеться у повідомленні.

Ким виявився затриманий

Затриманого, мешканця Мирнограда Донецької області, було завербовано російською спецслужбою у грудні 2023 року. Його активність у проросійських телеграм-групах привернула увагу ФСБ.

Агент РФ
Затриманий агент Росії. Фото: СБУ

Агент збирав розвіддані, обстежуючи фронтову зону і позначаючи ключові точки на карті, після чого надсилав геолокацію та описи своєму куратору з Росії.

Зараз він перебуває під арештом і може бути засуджений до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала у Полтаві агента служби із зовнішньої розвідки Росії. Політексперт-зрадник писав статті для російських інтернет-видань і проводив інформаційні диверсії проти України.

Крім того, в Україні судили російського інформатора, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. За роботу на ворога він отримав 12 років ув'язнення.

СБУ
шпигунство
військові
Авдіївка
війна в Україні
арешт
Росія
ракетний удар

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