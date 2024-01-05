В Украине судили информатора РФ, который шпионил за артиллерией ВСУ

Российский информатор. Фото: Telegram/СБУ

В Украине судили российского информатора, который шпионил по артиллерии ВСУ под Авдеевкой. За работу на врага он получил 12 лет заключения.

Об этом сообщает СБУ.

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Больше всего злоумышленника интересовали координаты артиллерийских позиций и направления движения тяжелой бронетехники ВСУ в районе Авдеевки.

Так, полученные данные приспешник врага отправлял "связному" российской спецслужбы — боевику одной из оккупационных группировок РФ на временно оккупированном востоке. А затем информация поступала сотруднику ФСБ в Ростовской области Николаю Блохину.

Известно, что разведданные требовались врагу для планирования собственных боевых операций на передовой и прицельных ракетно-артиллерийских ударов по подразделениям ВСУ.

Задержать российского информатора удалось в результате контрдиверсионных мер в Донецкой области в начале марта 2022 года. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему 12 лет тюрьмы.

Уточняется, что корректировщиком российского огня оказался житель Новогродовки Покровского района — он в начале полномасштабного вторжения публично поддержал оккупантов в "Одноклассниках" и "Вконтакте", из-за чего и попал в поле зрения ФСБ.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, что в Одессе вынесли приговор спецназначению российских спецслужб, который хотел завербовать работников СБУ. Известно, что мужчина работал на ФСБ с территории так называемой Приднестровской республики.

Также мы писали, что СБУ добилась осуждения двух информаторов, которые занимались разведкой расположения и графиков перемещения украинских оборонных сил в Донецкой области. Агенты РФ получили реальные сроки.