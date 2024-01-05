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В Україні судили інформатора РФ, який шпигував за артилерією ЗСУ

5 січня 2024 17:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні судили інформатора РФ, який шпигував за артилерією ЗСУ
Російський інформатор. Фото: Telegram/СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні судили російського інформатора, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. За роботу на ворога він отримав 12 років ув'язнення. 

Про це повідомляє СБУ.

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Зазначається, що найбільше зловмисника цікавили координати артилерійських позицій та напрямки руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки.

Так, отримані дані поплічник ворога відправляв "зв’язковому" російської спецслужби — бойовику одного з окупаційних угруповань РФ на тимчасово окупованому сході. А потім інформація надходила співробітнику ФСБ у Ростовській області Миколі Блохіну.

Відомо, що розвіддані були потрібні ворогу для планування власних бойових операцій на передовій та здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по підрозділах ЗСУ.

Затримати російського інформатора вдалося у результаті контрдиверсійних заходів у Донецькій області на початку березня 2022 року. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 12 років в'язниці.

Уточнюється, що коригувальником російського вогню виявився мешканець Новогродівки Покровського району — він на початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав окупантів у "Однокласниках" та "Вконтакте", через що і потрапив у поле зору ФСБ.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, що в Одесі винесли вирок спецпризначенцю російських спецслужб, який хотів завербувати працівників СБУ. Відомо, що чоловік працював на ФСБ з території так званої Придністровської республіки.

Також ми писали, що СБУ домоглася засудження двох інформаторів, які займалися розвідкою розташування та графіків переміщення українських оборонних сил у Донецькій області. Агенти РФ одержали реальні тюремні терміни.

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