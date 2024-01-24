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Готовил удары по военным штабам в Авдеевке — СБУ арестовала шпиона РФ

24 января 2024 12:09
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Готовил удары по военным штабам в Авдеевке — СБУ арестовала шпиона РФ
Служба безопасности Украины. Фото: ssu.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

СБУ успешно выявила и задержала агента ФСБ, который планировал нанесение ракетно-артиллерийских ударов по местоположениям украинской обороны в Донецкой области. В частности,он готовил удары по военным штабам возле Авдеевки, и теперь ему за это грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что целями агента были командные пункты и стратегически важные позиции украинских военных под Авдеевкой, а также трассы перемещения тяжелой военной техники, включая системы HIMARS, танки Leopard и БМП Bradley.

Российскому шпиону было поручено определить и передать координаты этих объектов ФСБ для осуществления ударов.

"Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и тем самым предотвратили серию вражеских обстрелов позиций украинских защитников в районе жестоких боев за Авдеевку", — говорится в сообщении.

Кем оказался задержанный

Задержанный, житель Мирнограда Донецкой области, был завербован российской спецслужбой в декабре 2023 года. Его активность в пророссийских Телеграмм-группах привлекла внимание ФСБ.

Агент РФ
Задержанный агент России. Фото: СБУ

Агент собирал разведданные, обследуя фронтовую зону и отмечая ключевые точки на карте, после чего отправлял геолокацию и описания своему куратору из России.

В настоящий момент он находится под арестом и может быть приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала в Полтаве агента службы по внешней разведке России. Политэксперт-изменник писал заказные статьи для российских интернет-изданий и проводил информационные диверсии против Украины.

Кроме того, в Украине судили российского информатора, который шпионил по артиллерии ВСУ под Авдеевкой. За работу на врага он получил 12 лет заключения.

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