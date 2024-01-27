У британській розвідці спрогнозували, чи вдасться РФ захопити Авдіївку

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Місто Авдіївка у Донецькій області залишається пріоритетом для російських окупантів. Загарбники намагаються оточити його, здійснюючи тристоронній наступ.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Аналітики зазначають, що окупанти продовжують наступ на декількох напрямках з метою захоплення Донбасу. Нещодавно, 21 січня, ворог захопив селище Крохмальне у Харківській області й 18 січня Веселе поблизу Бахмута, однак це не мало стратегічного значення.

"Довоєнне населення Веселого становило 102 особи, а Крохмального — 45. Це свідчить про продовження незначних поступових успіхів Росії, в той час, як Україна зосереджується на активній обороні", — йдеться у звіті.

У розвідці зазначили, що головним пріоритетом для РФ залишається Авдіївка. Окупанти здійснюють тристоронній наступ з метою оточення міста з півдня та півночі. Зокрема, загарбники ведуть бої на околицях східного кварталу Авдіївки.

Ворог зазнав значних втрат у живій силі та військовій техніці завдяки ударам українських БпЛА.

"За повідомленнями, російські війська намагаються обійти українські укріплення, проникаючи на околиці міста через службові тунелі. Цей метод проникнення вони застосовують з жовтня 2023 року", — наголошують аналітики.

Контратаки бійців ЗСУ стримують окупантів від подальшого просування вглиб Авдіївки. Аналітики додали, що оскільки основний маршрут постачання залишається недоторканим, а українські військові проводять локальні контратаки, ймовірно, місто залишатиметься під контролем України протягом наступних тижнів.

Допис британської розвідки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують наступ на місто Авдіївка у Донецькій області. Будь-який військовий сенс у цьому наступі, як і у спробі захопити Авдіївку, давно втрачено, але окупанти не полишають надії "звільнити" цей населений пункт.

Також ми писали, що війська ЗСУ вийшли з села Веселе в районі Авдіївки на Донеччині. Причиною стала значна перевага окупантів за чисельністю та проблеми з евакуацією поранених. Однак в цілому для фронту це не стане великим "провалом".