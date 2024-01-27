У британській розвідці спрогнозували, чи вдасться РФ захопити Авдіївку
Місто Авдіївка у Донецькій області залишається пріоритетом для російських окупантів. Загарбники намагаються оточити його, здійснюючи тристоронній наступ.
Про це повідомляє британська розвідка.
Ситуація під Авдіївкою
Аналітики зазначають, що окупанти продовжують наступ на декількох напрямках з метою захоплення Донбасу. Нещодавно, 21 січня, ворог захопив селище Крохмальне у Харківській області й 18 січня Веселе поблизу Бахмута, однак це не мало стратегічного значення.
"Довоєнне населення Веселого становило 102 особи, а Крохмального — 45. Це свідчить про продовження незначних поступових успіхів Росії, в той час, як Україна зосереджується на активній обороні", — йдеться у звіті.
У розвідці зазначили, що головним пріоритетом для РФ залишається Авдіївка. Окупанти здійснюють тристоронній наступ з метою оточення міста з півдня та півночі. Зокрема, загарбники ведуть бої на околицях східного кварталу Авдіївки.
Ворог зазнав значних втрат у живій силі та військовій техніці завдяки ударам українських БпЛА.
"За повідомленнями, російські війська намагаються обійти українські укріплення, проникаючи на околиці міста через службові тунелі. Цей метод проникнення вони застосовують з жовтня 2023 року", — наголошують аналітики.
Контратаки бійців ЗСУ стримують окупантів від подальшого просування вглиб Авдіївки. Аналітики додали, що оскільки основний маршрут постачання залишається недоторканим, а українські військові проводять локальні контратаки, ймовірно, місто залишатиметься під контролем України протягом наступних тижнів.
Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують наступ на місто Авдіївка у Донецькій області. Будь-який військовий сенс у цьому наступі, як і у спробі захопити Авдіївку, давно втрачено, але окупанти не полишають надії "звільнити" цей населений пункт.
Також ми писали, що війська ЗСУ вийшли з села Веселе в районі Авдіївки на Донеччині. Причиною стала значна перевага окупантів за чисельністю та проблеми з евакуацією поранених. Однак в цілому для фронту це не стане великим "провалом".
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