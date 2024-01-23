Втрата Веселого біля Авдіївки — які наслідки захоплення населеного пункту

Знак в'їзду у Авдіївку. Фото: radiosvoboda.org

Війська ЗСУ вийшли з села Веселе в районі Авдіївки на Донеччині. Причиною стала значна перевага окупантів за чисельністю та проблеми з евакуацією поранених. Однак в цілому для фронту це не стане великим "провалом".

Про це в інтерв'ю "Фокусу" сказав аналітик проекту "DeepState" Роман Погорілий.

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За словами експерта, у тому місці складний рельєф і велика кількість ударних систем противника. Утримувати його було дуже важко.

"Зараз ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію в цьому районі, щоб окупанти не скористалися можливістю для подальшого тиску. Росіяни значно активізувалися і на інших ділянках фронту, буквально по всій лінії фронту, тому нас чекають і інші неприємні новини. Однак треба прикладати ще більші зусилля для оборони України всім нам", — пояснив Погорілий.

Він додав, що в районі Веселого склався цілий комплекс проблем. Зокрема йдеться про брак особового складу, погану логістику, проблеми в комунікації між підрозділами та евакуації поранених.

Також експерт підкреслив, що це яскравий приклад загальної проблеми на фронті.

"Ми всі пам'ятаємо про так звану "золоту годину", коли треба терміново евакуювати пораненого, щоб він не втратив кінцівки або не втратив життя, але на цю проблему не було звернуто достатньої уваги. Є зусилля окремих людей, які працюють над цією проблемою, але вона має серйозний масштаб", — заявив він.

Нагадаємо, мешканці Авдіївки, що на Донеччині, стежать у соцмережах за двома місцевими пабліками: одні — за українським, інші — за проросійським. В другому люди радіють, коли російські окупанти знищують їхні ж будинки.

Нагадуємо, що російські війська мають певні просування на Авдіївському напрямку на Донеччині. Там, де ворогу вдається оперативно просуватися, він намагається закріпитися, однак Сили оборони України відкидають загарбників назад, і зробити їм це не вдається.