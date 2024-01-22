Наступ РФ біля Авдіївки — в ISW розповіли про ситуацію в місті

Російський окупант в Україні. Фото: росЗМІ

Російські війська розпочали наступ на південь і південний захід від Авдіївки. Аналітики вже зафіксували рух загарбників вулицями міста.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті йдеться, що росіяни нещодавно підтвердили свій наступ на південь і південний захід від Авдіївки. На геолокаційних кадрах, опублікованих 21 січня, видно, що російські війська просунулися в районі ресторану "Царська охота" вздовж вулиці Соборної (на південь від Авдіївки) та вздовж смуги дерев на південний захід від міста. Водночас відомо, що український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська просувалися вулицями Колосова та Лерментова, хоча аналітики не спостерігають візуального підтвердження цього нібито просування.

Карта бойових дій. Фото: ISW

"Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового; біля Авдіївського коксохіму на північному заході Авдіївки; на захід від Авдіївки біля Сіверного; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного та Невельського", — йдеться у повідомленні.

Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський і речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявили, що російські війська готуються посилити активність на Авдіївському напрямку та сконцентрували в цьому районі понад 40 тис. осіб. Тарнавський зазначив, що російські війська за останні дві доби не завдавали авіаударів на Таврійському напрямку (Авдіївка через захід Запорізької області). Машовець заявив, що підрозділи 1-ї мотострілецької бригади РФ, 55-ї мотострілецької бригади і розвідувально-штурмової бригади "Ветеран" діють на південь від Авдіївки.

Раніше ми повідомляли, що мешканці Авдіївки, що на Донеччині, стежать у соцмережах за двома місцевими пабліками: одні — за українським, інші — за проросійським. В другому люди радіють, коли російські окупанти знищують їхні ж будинки.

Нагадуємо, що російські війська мають певні просування на Авдіївському напрямку на Донеччині. Там, де ворогу вдається оперативно просуватися, він намагається закріпитися, однак Сили оборони України відкидають загарбників назад, і зробити їм це не вдається.