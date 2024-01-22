Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Наступ РФ біля Авдіївки — в ISW розповіли про ситуацію в місті arrow

Наступ РФ біля Авдіївки — в ISW розповіли про ситуацію в місті

22 січня 2024 07:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Наступ РФ біля Авдіївки — в ISW розповіли про ситуацію в місті
Російський окупант в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські війська розпочали наступ на південь і південний захід від Авдіївки. Аналітики вже зафіксували рух загарбників вулицями міста. 

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).  

Читайте також:

Наступ росіян на Авдіївку: що відомо

У звіті йдеться, що росіяни нещодавно підтвердили свій наступ на південь і південний захід від Авдіївки. На геолокаційних кадрах, опублікованих 21 січня, видно, що російські війська просунулися в районі ресторану "Царська охота" вздовж вулиці Соборної (на південь від Авдіївки) та вздовж смуги дерев на південний захід від міста. Водночас відомо, що український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська просувалися вулицями Колосова та Лерментова, хоча аналітики не спостерігають візуального підтвердження цього нібито просування.

бої в Авдіївці
Карта бойових дій. Фото: ISW

"Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового; біля Авдіївського коксохіму на північному заході Авдіївки; на захід від Авдіївки біля Сіверного; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного та Невельського", — йдеться у повідомленні. 

Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський і речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявили, що російські війська готуються посилити активність на Авдіївському напрямку та сконцентрували в цьому районі понад 40 тис. осіб. Тарнавський зазначив, що російські війська за останні дві доби не завдавали авіаударів на Таврійському напрямку (Авдіївка через захід Запорізької області). Машовець заявив, що підрозділи 1-ї мотострілецької бригади РФ, 55-ї мотострілецької бригади і розвідувально-штурмової бригади "Ветеран" діють на південь від Авдіївки. 

Раніше ми повідомляли, що мешканці Авдіївки, що на Донеччині, стежать у соцмережах за двома місцевими пабліками: одні — за українським, інші — за проросійським. В другому люди радіють, коли російські окупанти знищують їхні ж будинки.

Нагадуємо, що російські війська мають певні просування на Авдіївському напрямку на Донеччині. Там, де ворогу вдається оперативно просуватися, він намагається закріпитися, однак Сили оборони України відкидають загарбників назад, і зробити їм це не вдається.

росіяни
ISW
Авдіївка
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі