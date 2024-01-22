Наступление РФ возле Авдеевки — в ISW рассказали о ситуации в городе

Российский оккупант в Украине. Фото: росСМИ

Российские войска начали наступление к югу и юго-западу от Авдеевки. Аналитики уже зафиксировали движение захватчиков по улицам города.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В отчете говорится, что россияне недавно подтвердили свое наступление к югу и юго-западу от Авдеевки. На геолокационных кадрах, опубликованных 21 января, видно, что российские войска продвинулись в районе ресторана "Царская охота" вдоль улицы Соборной (южнее Авдеевки) и вдоль полосы деревьев к юго-западу от города. В то же время известно, что украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска продвигались по улицам Колосова и Лерментова, хотя аналитики не наблюдают визуального подтверждения этого якобы продвижения.

Карта боевых действий. Фото: ISW

"Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степового; у Авдеевского коксохима на северо-западе Авдеевки; к западу от Авдеевки возле Северного; юго-западнее Авдеевки возле Первомайского, Водяного и Невельского", — говорится в сообщении.

Командующий Таврической группировкой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский и спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявили, что российские войска готовятся усилить активность на Авдеевском направлении и сконцентрировали в этом районе более 40 тыс. человек. Тарнавский отметил, что российские войска за последние двое суток не наносили авиаудары на Таврическом направлении (Авдеевка через запад Запорожской области). Машовец заявил, что подразделения 1-й мотострелковой бригады РФ, 55-й мотострелковой бригады и разведывательно-штурмовой бригады "Ветеран" действуют к югу от Авдеевки.

Ранее мы сообщали, что жители Авдеевки в Донецкой области следят в соцсетях за двумя местными пабликами: одни — за украинским, другие — за пророссийским. Во втором люди радуются, когда российские оккупанты уничтожают их же дома.

Напоминаем, что у российских войск есть определенные продвижения на Авдеевском направлении. Там, где врагу удается оперативно продвигаться, он пытается закрепиться, однако Силы обороны Украины отвергают захватчиков назад, и сделать это не удается.